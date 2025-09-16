La traumática infancia de Rocío Flores y el apoyo incondicional de Olga Moreno: "Hemos intentado suavizarlo todo"

Tras tres años sin pisar un plató, Rocío Flores llegó y convenció en ¡De Viernes! en la entrevista que suponía su regreso a Telecinco, cadena en la que va a comentar lo que pase en la nueva edición de Supervivientes Allstars. Se habla, incluso, que Rocío podría haber cobrado 120.000 euros por la entrevista. Asimismo, como se llegó a comentar, no se vetó la presencia de Terelu Campos, que se llevó la peor parte por el enfrentamiento que tuvieron, sobre todo en lo relativo a David y en la que la propia Terelu reconoció que no tiene una relación fluida con Rocío Carrasco.

La propia Rocío reconoció los traumas donde se le negaran tantas cosas: "Tengo muchísimos traumas por todo lo que he vivido, eso es una realidad, y probablemente eso no se vaya nunca", confesó. También dejó claro que su prioridad ha sido siempre proteger a su hermano y que, pese a todo, sigue sintiendo amor por su madre.

Olga Moreno, siempre conciliadora, estuvo ayer en el programa de Joaquín Prat y aseguró que ha buscado actuar siempre con respeto y cariño, tanto hacia los hijos de Antonio David Flores como hacia la propia Rocío Carrasco, intentando suavizar conflictos: "Al principio podían llamar por teléfono, pero luego llegó un momento en el que ya no podían llamar". Eso sí, matizó que ella en su casa nunca había hablado mal de Rocío, que siempre había intentado suavizarlo todo: "Yo, Olga Moreno, en mi casa nunca he hablado mal de Rocío. Nunca. Y Antonio David lo único que ha hecho ha sido defenderse, nunca ha hablado mal de ella tampoco. Ponerme un vídeo en el que lo haya hecho. Siempre hemos intentado suavizarlo todo".

También habló del distanciamiento entre ellas dos con motivo del inicio de la relación de Olga con Agustín Etienne, el representante de ambas.

