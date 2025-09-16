Los amores del guapísimo Robert Redford y la tragedia que sacudió a su familia El legendario director y actor protagonista de películas como 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino' falleció en la madrugada del martes en su casa de Utah (Estados Unidos) a los 89 años.

1 / 12 La leyenda de Hollywood, retirada desde hace muchos años, falleció mientras dormía en su casa en las montañas de Provo (Utah). El mundo del cine llora a uno de los galanes históricos de la industria, recordado por memorables películas y por su innegable belleza y elegancia. Compartir

2 / 12 A diferencia de otros colegas de Hollywood, Redford nunca tuvo fama de mujeriego y vivió dos matrimonios estables y duraderos alejados de los escándalos del papel cuché. Compartir

3 / 12 El actor era uno de los más deseados y cada aparición en pantalla hacía las delicias del público femenino. En la imagen, con su compañera de reparto Lauren Hutton en El precio del fracaso. Compartir

4 / 12 Su infancia en un barrio pobre de Santa Mónica estuvo a punto de llevarle por el camino de la rebeldía y el fallecimiento de su madre cuando tenía 18 años marcó su juventud. Compartir

5 / 12 Redford recorrió Europa para olvidar la muerte de su madre Martha y fue entonces cuando conoció a Lola van Wagenen, una joven de buena posición económica y culta que estudiaba la carrera de Historia y era integrante de la iglesia mormona. Compartir

6 / 12 Tras pasar una temporada en España, la pareja regresó a Estados Unidos, momento en el que Redford comenzó su carrera en el mundo de la interpretación. Robert se recuperó del alcoholismo y comenzó los estudios en el Pratt Institute de Nueva York. Compartir

7 / 12 La pareja se casó en 1958 y su matrimonio duró 27 años en los que trajeron al mundo a cuatro hijos: Scott, Shawna, Amy y James (en la imagen). El pequeño Scott murió siendo tan solo un bebé de muerte súbita mientras que James, guionista y realizador de documentales, falleció en 2020 a los 58 años. Compartir

8 / 12 Su hija Shawna también vivió una terrible tragedia ya que fue testigo del asesinato de su novio a manos de su mejor amigo. Entró en depresión y sufrió un accidente de coche que la mantuvo en cama durante mucho tiempo. Compartir

9 / 12 Por causas que nunca llegaron a desvelar para respetar su privacidad, Robert y Lola se divorciaron en 1985. Convertido en todo un galán de la gran pantalla, se le adjudicaron muchas relaciones pero ninguna fue cierta. Compartir

10 / 12 Tras un breve romance con la actriz Debra Winger, Redford se enamoró de la brasileña Sonia Braga, con quien mantuvo una relación de siete años. Sonaron campanas de boda pero el actor no estaba preparado para volver a casarse. Compartir

11 / 12 Esto cambió cuando se enamoró de su entonces amiga Sibylle Szaggars, una pintora alemana con la que tras convivir durante trece años, se casó en Hamburgo en 2009. Compartir

