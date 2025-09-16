Mishel Gerzig, la mujer israelí de Courtois, siente miedo en España: "Hay políticos que están en contra de nosotros"

La modelo israelí Mishel Gerzig, mujer de Thibaut Courtois, se mudó a España en 2021 cuando comenzó su relación sentimental con el portero del Real Madrid. La pareja formalizó su relación con una romántica boda en 2023 y formaron una familia con el nacimiento de su primer hija en común, Ellie, un año después.

Gerzig se adaptó perfectamente a nuestro país y considera Madrid una ciudad ideal para vivir, pero todo cambió en octubre de 2023, cuando Hamás secuestró a varios de sus compatriotas, muchos de los cuales mantiene cautivos a día de hoy. La modelo denunció con fuerza aquel acto miserable y Courtois no dudó en apoyarla en todo momento, algo que le valió a ambos infinidad de críticas.

En una entrevista con la revista Fashion Forward, Gerzig reconoce que recibe a diario comentarios antisemitas en sus redes sociales e incluso miradas de desprecio por la calle. "Cuando hay manifestaciones, simplemente nos damos la vuelta y nos alejamos. Basta con que alguien me reconozca para que se monte un lío", explica. El jugador madridista incluso "perdió cientos de miles de seguidores" en sus perfiles virtuales y hubo quienes también pidieron su expulsión del club blanco.

La joven vive muy pendiente de la actualidad de su país y se informa a diario a través de medios locales. Además, lamenta la escalda de tensión que se vive en nuestro país por culpa de los simpatizantes pro Hamás: desde la postura del Gobierno de Pedro Sánchez hasta las bochornosas imágenes que ha dejado La Vuelta ciclista en las últimas semanas.

Aunque es cauta y prefiere dejar de lado las acusaciones públicas, confiesa que la situación en España "es un poco complicada". "Hay políticos que están realmente en contra de nosotros", denuncia, aunque reconoce que también ha encontrado muchos apoyos. "Hay miradas, hay quien me pregunta por qué no hablo más, pero a veces me callo porque quiero proteger a mi familia", asegura.

Su postura también ha afectado a su trabajo y aunque sigue acudiendo a eventos importantes y colaborando con prestigiosas marcas de moda, lo cierto es que ha optado por un perfil más bajo, pero también ha perdido perdido contratos publicitarios: "No todos quieren a una modelo israelí ahora".

Uno de sus grandes orgullos es la estrella de David que tiene tatuada detrás de la oreja y que en alguna ocasión le ha pedido que se tape, algo a lo que ella se ha negado: "Ha salido visible en campañas y no me arrepiento". "No quiero esconder lo que soy (...) No voy a convencer a nadie de algo que no quieran oír, pero sí podré mirar a mis hijos y decirles que no me escondí", reflexiona.