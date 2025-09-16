Olga Moreno responde a la entrevista de Rocío Flores con un demoledor mensaje contra Rociíto

El comentado regreso de Rocío Flores a Telecinco continúa generando horas de debate y análisis en la parrilla de la cadena. Una dura entrevista en la que narraba cómo se ha sentido durante los dos años que ha estado fuera de la televisión y cómo ha vivido las distintas polémicas que han rodeado su vida: la emisión del documental donde su madre Rocío Carrasco narraba un hecho judicializado ocurrido cuando era una adolescente, la abrupta salida de su padre de Mediaset, así como su divorcio de Olga Moreno, a la que Rocío consideraba una madre y a la que sigue teniendo un gran cariño pese a la distancia.

"Me siento destrozada al volver a verla. En esa ocasión y otras ocasiones que ha habido. No voy a entrar detalles porque no la dejaría en un buen lugar, y no quiero. Las veces que he tenido que encontrarme con ella, yo saludo y no he tenido respuesta. Ya no espero nada de nadie, he aprendido a vivir con ello pero si ella decide y quiere recuperar la relación, voy a estar aquí", dijo sobre su madre, sin perder la esperanza de poder encontrarse algún día.

Por su parte, Olga se ha convertido en el fichaje estrella del nuevo programa de las tardes de Telecinco, El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat, donde este martes habló sobre la entrevista de Rocío y el gran dolor que le provocó verla tan afectada. Pese a ello agradeció las palabras de la joven al recordar con cariño los buenos años que pasaron juntas: "Cuando das amor a unos niños, los cuidas, los llevas al médico, vas a su fin de curso… ¿eso está mal hecho? ¿Qué he hecho mal, quererlos? Yo creo que no", explicó, sobre su papel en esta historia. "He estado en las duras y en las maduras. Siempre la apoyaré", añadió, recordando indirectamente a Rocío Carrasco lo que ha hizo por esos niños a los que cuidó como unos hijos.

Niega haber hablado mal de Rocío Carrasco delante de Rocío y David Flores y asegura que durante años se limitó a darles cariño: "Yo, Olga Moreno, en mi casa nunca he hablado mal de Rocío. Nunca. Y Antonio David lo único que ha hecho ha sido defenderse, nunca ha hablado mal de ella tampoco. Ponerme un vídeo en el que lo haya hecho. Siempre hemos intentado suavizarlo todo".

Reconoce, no obstante, que la convivencia entre madre e hija fue complicada desde muy temprano: "Muchas veces, desde pequeña, Rocío decía que no quería ir con su madre. Era algo que venía de años atrás".