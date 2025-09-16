Penélope Cruz es embajadora de Chanel, la firma francesa con dueños judíos perseguidos por los nazis

Hace más de 10 años que el matrimonio formado por Javier Bardem y Penélope Cruz vive su particular cruzada contra Israel. Ya en 2014 firmaron una carta respaldada por más de un centenar de artistas en la que denunciaban el "genocidio" del ejército israelí sobre el pueblo palestino. La polémica fue tal, sobre todo tratándose de dos reconocidos actores de Hollywood, que tuvieron que matizar sus palabras para que su trabajo no se viera afectado.

"No quiero que se me malinterprete en un asunto tan importante. Yo no soy una experta en esta situación y soy consciente de la complejidad de la misma. Mi único deseo e intención con la que firmé la declaración conjunta es la esperanza de que haya paz tanto en Israel como en Gaza", publicó la intérprete de Volver. Bardem, mucho más comedido que hoy en día, aseguraba entonces tener "un gran respeto por la gente de Israel" y "una gran compasión por sus pérdidas". "Ahora algunos me han puesto la etiqueta de antisemita, igual que a mi esposa, lo que es la antítesis de lo que somos como seres humanos. Detestamos en antisemitismo igual que detestamos las horribles y dolorosas consecuencias de la guerra", añadió.

Más de una década después, el tono ha vuelto a escalar. Mientras el actor de No Country for Old Men lucía un pañuelo palestino en los Premios Emmy, llama "nazi" al ejército israelí y pide el bloqueo comercial y diplomático a Israel, su mujer se limita a hacer pequeñas denuncias en las redes sociales. El perfil de Instagram de la madrileña tiene algunas publicaciones de UNICEF exigiendo el alto el fuego, la liberación de los rehenes que fueron tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y denuncias sobre la situación de hambruna del pueblo palestino.

¿A que se debe este perfil tan moderado de Penélope Cruz? La respuesta está en Chanel, la casa francesa de la que es embajadora desde 2018. A diferencia de los grandes conglomerados LVMH y Kering, dueños de las firmas de lujo más importantes de la industria de la moda, Chanel presume de ser una empresa independiente que se gestiona a sí misma. La firma francesa fue fundada por Coco Chanel a principios del siglo XX y fue en los años 20 cuando la diseñadora se asoció con el inversor francés de origen judío Pierre Wertheimer -cuya familia está detrás de los cosméticos Bourjois- para crear Chanel Perfumes, responsable de clásicos como Chanel nº5.

Con la llegada de la II Guerra Mundial, el ejército nazi confiscó las propiedades y empresas de la familia Wertheimer, que se vio obligada a exiliarse a Estados Unidos. Cabe recordar que Coco Chanel fue detenida por colaborar con la Alemania nazi, algo que nunca se pudo demostrar. No fue hasta el final de la guerra cuando ambas partes consiguieron solucionar sus disputas comerciales, ya que gracias a los Wertheimer la empresa experimentó un impulso económico considerable. Con el paso del tiempo, Jacques Wertheimer, nieto de Pierre, compró la participación mayoritaria de la Casa Chanel pero fue su hermano Alain quien asumió el control de Chanel SA en el año 1974.

La llegada de Karl Lagerfeld

La familia Wertheimer fue la encargada de poner al diseñador Karl Lagerfeld al frente del diseño creativo, conservando el legado de Coco Chanel y sumando su toque vanguardista. Lagerfeld y Penélope Cruz se conocieron en 1994 y según ha reconocido la actriz, siempre estuvo "completamente obsesionada con Chanel".

La primera vez que Penélope vistió de Chanel en una alfombra roja fue en los premios Goya de 2003 y la firma se ha encargado de vestirla en ocasiones muy especiales, hasta que su sueño se hizo realidad en 2018 convirtiéndose en embajadora.

Tras la muerte del alemán en 2019, Penélope no dudó en elogiar a su sucesora Virginie Viard. "Creo que es la mejor persona posible para continuar con el legado de la marca y para continuar el trabajo de Karl. Pasaron más de dos décadas juntos y ella entiende completamente la esencia de Chanel, al tiempo que agrega su propio toque personal", dijo en una entrevista para Vogue.