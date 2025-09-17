Tamara Falcó: reconciliación con Almeida y nuevo look

Tamara Falcó ha sido un año más la gran protagonista del desfile de la firma Pedro Del Hierro, dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que se presentan las propuestas para la Primavera/ Verano 2026. La marquesa de Griñón impuntual como viene siendo habitual en ella lució un nuevo look con un nuevo corte de pelo y un color más oscuro. Para la ocasión eligió un vestido casi tobillero en seda con grandes adornos florales.

"La vuelta del verano ha sido buena, me encuentro muy feliz. Hemos estado en Maldivas y en Cádiz. Lo bueno de no tener hijos, es que nos permite viajar mucho y los perros, se quedan en casa de mi madre todo el tiempo, de hecho, Iñigo lo llama la guardería canina. Mis 3 diseños han sido uno color granate, con lágrimas doradas, otro es un traje de chaqueta, y otro en tono también granate, con una torera y pantalón. Hay veces que le pido consejo a mi madre". Así comentó.

Del libro de Isabel Preysler, su madre que pronto verá la luz dijo que todavía no lo había leído y que no podía decir nada. "Tan solo unas hojas, ni siquiera un capítulo. Ella no está nerviosa, lo estoy yo Más porque creo que ha sido una apuesta muy fuerte. A ella le gustó mucho el trasladarse a vivir a España desde Filipinas, aquí era más libre, porque mi abuela era muy estricta. Pienso que en este libro va a contar su versión de su vida. No lo que se ha escrito sobre ella". Aclaró.

Carlos Pérez Gimeno y Tamara Falcó.

La nueva temporada profesional de Tamara, no va a variar. " Voy a seguir con la televisión, seguir con esta firma diseñando, mis publicidades, y mucho deporte. Iñigo me ha motivado, y también el entrenador que viene a casa, porque soy una vaga de libro" . Antes de despedirse comentó lo encantados que están con el bebé que esperan su hermano Enrique y Ana Kournikova. Si yo no tengo hijos, lo acepto con mucha paz, si no tiene que ser es que no era para mí. Asi de clara fue su explicación con respecto a su maternidad.

El lugar elegido para la presentación del desfile ha sido el emblemático Palacio de Cristal de Madrid, sede del Ayuntamiento en el que el acudió el Alcalde José Luis Martínez- Almeida. Un buen momento donde se les puedo ver departiendo de manera muy animada y dejando al lado pequeñas rencillas de aquel comentario de lo sucio que estaba Madrid, en la época de la inauguración de Casa Salesas, donde trabaja Iñigo Onieva.