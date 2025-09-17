Mar Flores y su poliedro sentimental, protagonistas de las portadas de los miércoles

Pensaba Mar Flores que sus memorias noveladas serían inocuas y el resultado está siendo letal. Ahora tiene una lista larga de desagraviados que están rehaciendo el cronograma amoroso de la modelo y que puntualizan sus declaraciones, algunos con pruebas gráficas.

Mar protagoniza la portada de Semana con uno de los protagonistas de su libro, seguramente muy a su pesar, su hijo mayor. Mar retrata la infancia de Carlo Constanzia y explica detalles de su adolescencia que no se habían aireado, como su ingreso en un centro de desintoxicación, las críticas a su padre o sus pocas ganas de relacionarse con sus hermanos maternos. Y al parecer está muy escocido con la publicación.

En las fotos vemos a madre e hijo durante el rodaje del programa de televisión de decoración que firmaron antes de que se publicasen las memorias. Según Semana, la tensión puede cortarse con un cuchillo y Carlo incluso llegó a pedir a los responsables del concurso retirarse para no coincidir con su madre. "Las conversaciones fueron largas, duras y muy tensas" porque no quería trabajar con ella, pero ahora es padre y tiene que ganarse el jornal. "Entre ellos no hay comunicación", explica la revista, que añade que Carlos "no daba crédito" a lo que narra su madre en el libro y que lo primero que hizo tras leerlo fue marcharse a Turín para estar con su padre, el más perjudicado en toda la historia.

Para colmo, Mar Flores ha hecho migas en el concurso con Antonia Dell'Atte, la archienemiga de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Las dos parecen haber congeniado a las mil maravillas, porque si algo une es un enemigo común.

Semana rescata la biografía de Cayetano Martínez de Irujo, en la que Mar no sale bien parada

Semana hace tarea de hemeroteca y rescata algunas de las opiniones escritas por Cayetano Martínez de Irujo en su biografía, otro libro que también levantó ampollas entre el índice onomástico. Aunque el duque de Arjona se ha limitado ahora a decir que Mar miente, en sus memorias, "De Cayetana a Cayetano", hizo un retrato de la de Usera de la que no sale bien parada. "No es verdad que me ayudara económicamente, de hecho tuve que vender algunas cosas para mantener ese nivel de vida. Los dos años que estuvimos me costaron más que cinco años con alguna otra novia".

Cayetano explica además el motivo de su ruptura: "La verdadera razón fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino…". "Era la horma de mi zapato en el peor de los sentidos… Era una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad: no conseguí averiguar qué había tras sus ojos marronies sin profundidad, me miraban pero sólo percibía una oscuridad infinita. La misma oscuridad del personaje".

Pero el trabajo de hemeroteca de Semana no queda ahí. La revista recupera qué decía Mar en 2001 en El Mundo al periodista Fernando Múgica. Habla de Tapias como el hombre que la buscó por capricho y al que le reconoció que no le era fiel ("Nunca le oculté lo de Lequio") y le describe como mal padre ("Era terrible cómo trataba a sus hijos, no se ha ocupado de darles una vida afectiva, tiene un hijo con el que se porta como un nazi"), de Constanzia dice que todo se solucionaba en la cama con pasión, de Cayetano destaca su "debilidad mental" y a Lequio le describe como un "falso patológico".

Hola crea una nueva generación a la que denomina 'H'

Hola dedica su portada a una nueva generación que no es ni X ni Z y que ellos denominan H, porque son "el top 50" para esta publicación. Astros del cine, iconos de las redes, nuevas figuras de la moda, las artes, el deporte o del compromiso con el medio ambiente, y ejemplo de superación o que inspiran. Esa es la premisa de la revista para llevar a cabo esta selección, en la que la mayoría de los nombres no nos suenan ni a los que nos dedicamos a la cosa rosa.

En algo sí tiene razón Hola. Durante décadas, esta cabecera ha "arrojado un haz de luz sobre aquellos hombres y mujeres que dejarían huella". Sus portadas han creado personajes y los han encumbrado. Ojalá ocurra lo mismo con todos estos, porque hay que hacer un serio trabajo de investigación para averiguar quiénes son, a pesar de que la mayoría tienen apellidos de familias sobradamente conocidas, tipo Fournier o Borbón Dos Sicilias. Y la mayoría además son famosos por dedicarse a las redes sociales, ninguno está estudiando oposiciones a Notarías o haciendo una tesis doctoral.

De este modo, nombres como el de Dulceida, Isabel Junot, Alice Campello o Tomás Páramo se mezcan con el de Marta Ortiz (plataforma online Matiz), Íñigo Quintero (cantante, antes Hakuna), Los Gilca (Djs, hay muchos en la lista) o María Monfort (nieta de Abel Matutes). Guarden este ejemplar porque nos va a venir bien como diccionario de nombres.

Rocío Flores, encargada del cuidado de la hija de Michu

Diez Minutos se centra en la reveladora entrevista de Rocío Flores en 'De Viernes', con Terelu Campos ejerciendo de poli malo y desvelando cómo ha sido su adolescencia por culpa del abandono de su madre La hija de Antonio David y Rocío Carrasco está centrada ahora en el cuidado de Michu, la hija de su tío José Fernando y su malograda madre. Ro se encarga de llevarla al colegio y de atenderla ahora que la tía de la niña, Gloria Camila, está en Honduras concursando en Supervivientes. En Lecturas vemos a la pequeña con su padre, que está intentando pasar con ella todo el tiempo que puede.

Teresa Bueyes confirma su ruptura con Pérez Simón

Como si no fuese con ella y no hubiese rellenado páginas y páginas de la crónica social, Teresa Bueyes comenta de pasada en Diez Minutos que ya no es la novia del millonario mexicano Juan Antonio Pérez Simón. La abogada charla con Valeria Vegas en su "Entrevista diez" de todo un poco, y en un momento determinado la periodista le pregunta por el empresario. "Juan Antonio es una bellísima persona y cree que he tenido muchísima suerte de tenerle a mi lado", responde. "Vamos a seguir siendo amigos y deseo que para siempre", añade. A principios de verano fue visto con Paloma Segrelles hija y esto detonó la relación.

Bueyes no va a romper su contacto con el entorno del mexicano: "Guardo una relación de amistad, tanto con él como con su familia y es un benefactor muy generoso para España".

Cóctel de noticias

Paloma Cuevas celebra su 53 cumpleaños con Luis Miguel. Semana ha tenido acceso a las imágenes exclusivas de la pareja, que invitaron a sus invitados al Hotel Four Seasons de Madrid. Entre ellos Luis Alfonso y Margarita, Raúl y Mamen, Cristina Yanes o Patricia Cerezo.

Makoke, devastada por la enfermedad de su nuera. La modelo ha retrasado su boda y esta semana hemos conocido la razón: Marina Romero, pareja de su hijo Javier y madre de sus dos nietos, está siendo tratada de una dura enfermedad.