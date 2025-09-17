Marta Pombo rompe su silencio en defensa de su hermana María por la lectura: "Se ha generado un hate desmesurado"

Marta Pombo y Luis Zamalloa ya están adaptados a la rutina familiar tras las vacaciones y se han dejado ver juntos en el desfile de Pedro del Hierro durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Con tres hijas pequeñas, Mati – de casi 3 años – y las mellizas, Candela y María – de 1 año –, la organización de horarios y rutinas ha sido clave para recuperar cierta estabilidad en casa.

El cambio de vida tras convertirse en familia numerosa: "Un año de poca conversación"

Ambos admiten que la conciliación no siempre es sencilla y que a veces la falta de tiempo complica los momentos de calidad como pareja, pero insisten en la importancia de cuidar esos espacios. Sin embargo a Marta y Zama "les ha mejorado la vida incorporar rutinas" porque consiguen que las horas de sueño de las pequeñas les permitan "tener nuestro rato libre y momentos para nosotros"

Zama coincidió en que ser padres les ha cambiado por completo el día a día: "Te ordena la vida literal porque no te queda otra. Te empiezas a preocupar del niño y de rebote te viene bien a ti. Nunca me he ido tan prontito a la cama", dice entre risas.

"El cole es una salvación para todos los padres que te hace ganar unas horitas al día", confesaba Zama sobre la adaptación al colegio de la mayor de las hermanas. Marta Pombo siempre ha mantenido que el objetivo como familia siempre ha sido que, tanto las niñas como ellos, tengan las rutinas muy marcadas pese a tener una vida plagada de eventos.

El nacimiento de las pequeñas les ha ayudado a fortalecerse como pareja: "La verdad que sí", dicen mirándose el uno al otro con complicidad. "Ha sido súper caótico. Un año súper difícil de poca conversación de calidad", comenta Marta del primer año siendo cinco. "Esto ahora mismo es plan de pareja", dice Zama abrazando a la mediana de las Pombo con una sonrisa. "Ha crecido una nueva rama de amor entre nosotros", comenta ilusionada la influencer.

Marta Pombo rompe su silencio sobre la polémica de María

Marta Pombo ha salido en defensa de su hermana María tras el revuelo por sus declaraciones sobre la lectura. Según ella, se ha generado un "hate desmesurado", en el que se están perdiendo los límites del sentido común, del respeto y la empatía con mensajes ofensivos: "Estamos deshumanizándonos un montón, permitiendo un montón de faltas de respeto". Marta considera que se están permitiendo faltas de respeto que no deberían normalizarse, y que la conversación ha derivado en un debate exagerado que poco aporta.

Además, cree que lo más sensato es dejar de darle bombo a un asunto que ya se ha alargado demasiado. En sus palabras, "hay cosas mucho más importantes de las que preocuparse que seguir opinando" sobre esta polémica.

La hermana de María ha recordado que pese a existir posturas diferentes, no deberían servir de excusa para alimentar más odio en redes sociales.

La moda de la pareja

Pero en la MBFW siempre hay que hablar de moda y no dejamos de lado las tendencias. La pareja nos ha hablado sobre la prenda de la que nunca se desprenderían y su favorito de este año. Para Marta, los bombachos son un 'must' y Zama apuesta por un traje, "una prenda clásica pero con matices modernos como hoy. ¡No llevo camisa!". Mientras que la infuencer ha comentado que los pantalones pana los dejaría a un lado debido a que no se siente cómoda con ellos, "No vuelvo al pana", Zama observa con detenimiento: "Yo tengo varios de pana y me gustan", comenta entre risas. "Nunca me he adaptado a las transparencias".