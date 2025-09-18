Menú

De Nieves Álvarez a Eugenia Martínez de Irujo: los mejores looks del desfile de Carolina Herrera en Madrid

En un desfile para la historia, Carolina Herrera ha presentado su colección de primavera-verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid donde han estado numerosos rostros conocidos nacionales e internacionales

1 / 17

Mar Flores con un vestido formado por cuerpo negro y falda midi bicolor en blanco y negro.

2 / 17

Eugenia Martínez de Irujo con su marido, Narcís Rebollo

3 / 17

Una espectacular NIeves Álvarez con vestido blanco midi de guipur

4 / 17

La actriz Aitana Sánchez Gijón

5 / 17

Carolina Adriana y Patricia Cristina, hijas de Carolina Herrera

6 / 17

Marta Hazas con vestido escote Bardot en color negro y flores azules.

7 / 17

La modelo Karolina Kourkova

8 / 17

La modelo Blanca Padilla, una de las protagonistas del desfile de Carolina Herrera

9 / 17

La modelo española Esther Cañadas durante el desfile de Carolina Herrera

10 / 17

El cantante Luis Fonsi y su mujer, la española Águeda López

11 / 17

La actriz Hiba Abouk

12 / 17

Carmen Lomana

13 / 17

La actriz Lucy Halle

14 / 17

La modelo Martina Klein

15 / 17

La influencer Lola Lolita

16 / 17

La influencer y empresaria Olivia Palermo con su marido Johannes Huebl

17 / 17

La actriz Najwa Nimri

