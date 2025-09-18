De Nieves Álvarez a Eugenia Martínez de Irujo: los mejores looks del desfile de Carolina Herrera en Madrid
En un desfile para la historia, Carolina Herrera ha presentado su colección de primavera-verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid donde han estado numerosos rostros conocidos nacionales e internacionales
Mar Flores con un vestido formado por cuerpo negro y falda midi bicolor en blanco y negro.
Eugenia Martínez de Irujo con su marido, Narcís Rebollo
Una espectacular NIeves Álvarez con vestido blanco midi de guipur
La actriz Aitana Sánchez Gijón
Carolina Adriana y Patricia Cristina, hijas de Carolina Herrera
Marta Hazas con vestido escote Bardot en color negro y flores azules.
La modelo Karolina Kourkova
La modelo Blanca Padilla, una de las protagonistas del desfile de Carolina Herrera
La modelo española Esther Cañadas durante el desfile de Carolina Herrera
El cantante Luis Fonsi y su mujer, la española Águeda López
La actriz Hiba Abouk
Carmen Lomana
La actriz Lucy Halle
La modelo Martina Klein
La influencer Lola Lolita
La influencer y empresaria Olivia Palermo con su marido Johannes Huebl
La actriz Najwa Nimri