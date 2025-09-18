De Nieves Álvarez a Eugenia Martínez de Irujo: los mejores looks del desfile de Carolina Herrera en Madrid En un desfile para la historia, Carolina Herrera ha presentado su colección de primavera-verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid donde han estado numerosos rostros conocidos nacionales e internacionales

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 17 Mar Flores con un vestido formado por cuerpo negro y falda midi bicolor en blanco y negro. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 17 Eugenia Martínez de Irujo con su marido, Narcís Rebollo Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 17 Una espectacular NIeves Álvarez con vestido blanco midi de guipur Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 17 La actriz Aitana Sánchez Gijón Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 17 Carolina Adriana y Patricia Cristina, hijas de Carolina Herrera Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

6 / 17 Marta Hazas con vestido escote Bardot en color negro y flores azules. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

7 / 17 La modelo Karolina Kourkova Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

8 / 17 La modelo Blanca Padilla, una de las protagonistas del desfile de Carolina Herrera Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

9 / 17 La modelo española Esther Cañadas durante el desfile de Carolina Herrera Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

10 / 17 El cantante Luis Fonsi y su mujer, la española Águeda López Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

11 / 17 La actriz Hiba Abouk Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

12 / 17 Carmen Lomana Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

13 / 17 La actriz Lucy Halle Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

14 / 17 La modelo Martina Klein Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

15 / 17 La influencer Lola Lolita Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

16 / 17 La influencer y empresaria Olivia Palermo con su marido Johannes Huebl Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar