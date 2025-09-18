Terelu Campos celebra su 60º cumpleaños con un posado que no gustará a Mar Flores: "Es mi familia"
Terelu Campos cumplió 60 años el pasado 31 de agosto y ha querido celebrarlo rodeada de sus seres queridos y amigos, en un conocido restaurante del centro de Madrid, y donde no ha dudado en posar con su consuegro, Carlo Costanzia.
Terelu Campos ha posado junto a su hija, Alejandra Rubio, y su yerno, Carlo, a la que se ha unido Carlo Costanzia padre. En ese momento Terelu no ha dudado en afirmar cuando se le ha preguntado por el motivo por el que ha aparecido su consuegro en las fotos del evento: "Es mi familia".
Terelu con su hermana Carmen Borrego y su cuñado José Carlos Bernal.
Terelu no ha dudado en explciar la presencia de Carlo Costaniza padre: "Le he invitado porque está en mi vida, tengo relación con él y es el abuelo de mi nieto". Sin embargo, se ha negado a hablar de Mar Flores, quién no habría recibido invitación al evento.
José María Almoguera ha acudido al cumpleaños de su tía Terelu con su novia María la Jerezana.
Terelu con su compañero de reparto en la obra de teatro 'Santa Lola', César Lucendo.
Terelu posando con los periodistas Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez.
Terelu con Montoya a su llegada a la celebración de la fiesta de 60 cumpleaños.
Terelu Campos con José Luis López 'El Turronero'
El periodista Kike Calleja con su mujer Raquel Bernal.
Terelu con su compañero de Mediaset, César Muñoz
Terelu con Eduardo Navarrete
Laura Cuevas, participante de 'Supervivientes' no ha dudado en acudir a la fiesta de Terelu Campos.