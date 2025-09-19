Sevilla se rinde ante Isabel Díaz Ayuso en los premios de la revista Escaparate

Un año más Sevilla se convierte en el punto de encuentro para asistir a los ya clásicos premios de la revista de orden social Escaparate. Perfectamente organizado por su creador Mario Niebla del Toro. Este año el lugar elegido ha sido el Palacio de San Telmo donde las señoras acudían vestidas de negro con traje largo y los señores de esmoquin. Esta decimonovena edición, con un poder de convocatoria de alrededor de 600 invitados como viene siendo habitual. La presentación de la gala, al igual que el año pasado, corrió a cargo de Michi Primo de Rivera.

Una de las primeras en llegar fue la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nombrada madrina de honor por representar a la defensa de los derechos constitucionales de la unidad de España: "Me gusta mucho Sevilla y estoy encantada de haber venido. He tenido que hacer un paréntesis en mi trabajo pero ha merecido la pena", así lo comentó. Para la ocasión lució un traje negro de su diseñadora favorita, Vicky Martín Berrocal. Durante la velada fue la más requerida para hacerse fotos y ‘selfies’ con ella, la gente estaba volcada con ella.

Isabel Díaz Ayuso y Mario Niebla del Toro.

No podía faltar tampoco, José Sanz, alcalde de Sevilla, acompañando también al padrino de esta edición de los Premios Escaparate a S.A.R. Don Pedro de Borbón dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria, al que entregó el premio su alteza real Don Maximiliano de Habsburgo.

Éxito de convocatoria

Una convocatoria como era de esperar en la que no faltó un detalle. Coincidí con Arantxa Sánchez Vicario, más rubia que nunca: "Sigo viviendo en Miami, estoy muy bien, allí están creciendo mis hijos y ninguno de ellos va a seguir mi pasos en el tenis. Me han salido futboleros y estoy encantada". Llegó acompañada de sus amigos Olivia de Borbón y su Mario Julián Porras-Figueroa: "Estamos encantado viviendo en Madrid y los niños se han adaptado muy bien".

Olivia de Borbón y su Mario Julián Porras-Figueroa

Otra de las fieles a esta convocatoria es Esther Doña, la que fuera marquesa de Griñón, que llegó acompañada de su pareja Joao: "Estoy muy feliz, vivimos en Lisboa, no paramos de viajar. Él tuvo dos hijos de su matrimonio, los hijos me llaman tía, no llevamos muy bien. Incluida la madre de los niños, tenemos una gran familia y estamos todos bastante unidos".

Otro de los premiados que acudió a la cena de gala fue Cayetano Rivera, que en esta ocasión no fue junto a ninguna compañía femenina: "Estoy muy bien así y muy tranquilo. De momento solo pienso en mi despedida de los ruedos que es una decisión muy pensada y va a ser definitiva. Me gustaría cada año asistir a la Goyesca de Ronda. Tengo muy buen recuerdo de Giorgio Armani y los vestidos que me hizo los tengo guardados porque son una auténtica joya. Una vez que me retire todavía no sé que haré con los que tengo porque he regalado muy pocos, unos diez solamente", así me contó.

La gran actriz estadounidense Marisa Berenson recogió su premio Escaparate de Honor Internacional: "España es un país por el que siempre he sentido una gran admiración". Otro de los galardonados fue el bailarín Joaquín Cortés que recogió su premio de la mano de Isabel Díaz Ayuso que a su vez a ella se lo entregó el alcalde de capital hispalense, José Sanz. El bailarín recogió el premio de las Bellas artes por la proyección internacional de la cultura española.

Carlos Pérez Gimeno y Marisa Berenson

Hubo premios póstumos como el de Luis Ortiz, que lo recogió su viuda, Gunilla Von Bismark, el galardón de Caritina Goyanes subieron al escenario su viudo Antonio Matos, acompañado por Cari Lapique y su hija Carla, visiblemente emocionadas.

Cayetano Martínez de Irujo, Carla Goyanes y su marido Jorge Benguría

En la mesa presidencial también estaba Cayetano Martínez de Irujo, recién operado de la espalda. El duque de Arjona está ultimando los preparativos ya que el 4 de octubre se casa con Bárbara Mirjan. Ágatha Ruiz de la Prada fue la única que no escogió el color negro como era de esperar y se decantó por el dorado. La diseñadora me comentó que no tiene el corazón ocupado y que está feliz. Norma Duval se desplazó desde Suiza donde tiene fijada su residencia a raíz de su matrimonio con Matthias Kühn. Acudió con su gran amiga la jueza, Concha Azuara.

Agatha Ruiz de la Prada, Concha Azuara y Norma Duval.

De la Crónica Rosa de Es mañana de Federico acudió Isabel González, Beatriz Cortázar, Paloma Barrientos, Daniel Carande y el que firma esta crónica. Un año más el promotor de esta insuperable gala, Mario Niebla del Toro, que no podía estar más satisfecho con el resultado de este magnífico evento.

Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos.

Sigfrido Molina y su novia Tamara, Remedios Cervantes, Beatriz Cortázar, Daniel Carande, Alicia Ors y Carlos Pérez Gimeno.

