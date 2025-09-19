Ylenia Padilla reaparece tras su silencio mediático: "Me utilizan como chivo expiatorio de la victimización trans"

Ylenia Padilla fue durante años uno de los personajes más polémicos pero también queridos por los espectadores de Telecinco. La de Benidorm, que saltó a la fama en 2012 como consursante de Gandía Shore e hizo carrera televisiva gracias a Mediaset participando en Mujeres y Hombres y Viceversa o Gran Hermano VIP, decidió abandonar la televisión a raíz de sus polémicos comentarios sobre el covid-19 o la Ley Trans de Irene Montero.

Su comportamiento errático la llevó a enfrentarse con la cómica Elsa Ruiz, una antigua colaboradora trans del programa de Risto Mejide que terminó llevando a Ylenia a juicio por un supuesto delito de odio. El proceso judicial se inició en 2021 por una serie de insultos, amenazas y ataques de Ylenia a Elsa a través de mensajes en las redes sociales: "¿Te piensas que eres una mujer? Para mí eres un hombre, maromo", escribió entonces la de Benidorm. Tras aquello, Ruiz desveló que decidió dejar su trabajo en radio y televisión "en mi mejor momento profesional" e intentó quitarse la vida.

Han pasado cuatro años y según ha denunciado Ruiz en sus redes sociales, Ylenia no ha puesto facilidades para recibir en su domicilio las notificaciones judiciales. "No ha cumplido su obligación de estar localizable ni comunicar un cambio de domicilio si es que acaso lo hubiera", asegura, por lo que ha sido imposible fijar una fecha para el juicio. Según el abogado de Padilla, ha vuelto a cambiar de domicilio, lo que para la denunciante es una muestra de que "Ylenia se está riendo de mí y de la Justicia".

Sin embargo, mientras Ylenia generaba polémica en sus redes sociales, Elsa Ruiz aprovechaba sus minutos en televisión para insultarla: "Hoy vamos con gente que se pasa de la raya y que nos ha demostrado que no es bueno tomar demasiado café cuando estás en directo". "Está constipada, tiene la voz taponadísima. Ylenia, suénate, o igual se te ha quedado algo taponando la nariz", dijo, entre otros muchos comentarios, en referencia al consumo de drogas.

la sociedad ha sido tan injusta con ylenia cuando fueron nagore y elsa las que empezaron a meterse con ella https://t.co/url39fp1Qu pic.twitter.com/0ni15TYGZZ — sxmu 🫦 (@saamuuuxx) September 17, 2025

La versión de Ylenia

A raíz del vídeo publicado por la humorista, Ylenia ha decidido romper su silencio mediático y contar su versión de los hechos a través del programa En boca de todos. Como bien confirmó su abogado, la extelevisiva niega estar ilocalizable para la Policía. "Es el 31 de julio cuando le mandan una notificación a una dirección incorrecta y no es hasta ayer cuando se pone en contacto con su abogada para ratificar esa dirección postal", explicó el reportero Edu Calle.

Ylenia, que vive alejada del ruido de los medios de comunicación asegura que está "harta de que la utilicen como auténtico chivo expiatorio de la victimización trans por criticar una ley que considera una auténtica chapuza". Sobre su juicio con Elsa Ruiz, explicó: "Lo que se dice sobre mí es falso. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a Fiscalía que concrete cuál es el delito de odio. Las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo".