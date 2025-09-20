Carlo Costanzia desvela "la gran mentira" del libro de Mar Flores: "Esto no puede quedar así"

En pleno revuelo por la publicación de las memorias de Mar Flores, Mar en calma, uno de los protagonistas que peor parado sale en el libro visitó el plató de De viernes para dar respuesta a algunas de las acusaciones de la modelo. Hablamos de Carlo Costanzia padre, al que Mar Flores señala como uno de los hombres que más daño le hizo en su vida, especialmente tras la separación, momento en el que la custodia de su hijo Carlo fue objeto de una mediática disputa.

Una esperada entrevista que llega después de las dos entrevistas de Mar en El Hormiguero y en Y ahora Sonsoles donde además, dio detalles sobre el presunto 'secuestro' de Carlos Costanzia a su hijo cuando era menor. Al parecer, el italiano habría sustraído al pequeño de la guardería sin permiso de la madre y se lo habría llevado a Italia. Según el testimonio de Mar, en ese momento aceptó que tardaría en volver a ver a su hijo y que, recuperarlo de las manos de su padre, no sería fácil. Todo ello, sumado a los supuestos malos tratos e infidelidades que habrían ocurrido durante su matrimonio.

Ante estas palabras tan duras, Carlo Costanzia visitó el plató comandado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar "de una vez por todas" la verdad sobre la madre de su hijo: "Aquí vengo a compartir una vez más temas que me afectan mucho y me han afectado en el pasado", comenzó, agradeciendo a Telecinco que le dé la oportunidad de explicarse. "Algunos me dicen que soy muy serio y que tengo una coraza. Cuando era joven tuve un accidente muy grande y me han reconstruido media cara y tengo placas por todos lados, se han equivocado y tengo el labio que baja. Segundo, con la edad esto baja y tercero, vengo a tratar temas serios y cuando hay temas serios, me pongo serio porque me afectan. Gracias por la introducción", dijo antes de entrar en el tema de Mar.

"En lo que respecta a mí, porque habla de otras cosas. Las cosas referidas a mí son falsas, ni más ni menos. Son falsas. Voy a pedir amparo a la justicia o que se tutele y haré lo que tengo que hacer", sentenció, negando las acusaciones de su exmujer y calificando de "infierno" los años de disputas por su hijo. "No puedo contestar por Carlo, pero como padre he vivido un infierno casi 10 años, hasta que he tenido la custodia y le he acompañado en sus adicciones, pero yo no he visto a la madre. En las reuniones invitaban a gente cercana y yo he ido a atender y no tengo constancia de que ella fuera".

"Estoy indignado de que después de 30 años tenga que remover el pasado. Es una falta de respeto que tengan que responder las personas involucradas y los hijos. Si quieres que sepan la verdad, se la cuentas en casa. Ahora hay cosas que sí que relucen. Ahora está todo fuera de control. Estoy indignado, no ha callado durante 30 años", expresó, recriminando a Mar que ahora, cuando la paz mediática había llegado, haya vuelto a remover el pasado. "He descubierto el libro por Alejandra que me lo llevó a Turín y ella dijo que la mamá de Carlo estaba en 'El hormiguero'. Mi primera reacción era no leerlo porque tengo una situación complicada en Italia, por mis hijos y por mi madre y no quería añadir amargura".

Sobre si ha hablado del tema con su hijo, Carlo cree que es algo que tiene que quedar en privado: "No estoy aquí para defenderme y no lo he hablado con mi hijo. Con la relación que tenemos, a veces, no hace falta ni hablar. Carlo ha venido a Italia por un tema serio de familia, mi madre está mal y nadie quería remover estas cosas. Y finalmente, reconoció que este nuevo movimiento de Mar supone "un punto y final" en la relación con la madre de su hijo: "No puedo pasarme toda mi vida en denuncias. En 2001 llegó el divorcio y yo no vivo de esto", dijo, desvelando que su próximo movimiento se llevará a cabo en los juzgados: "Llevo varios días con los abogados. Esto no puede quedar así".

Mentiras, infidelidades y Javier Merino

Uno de los capítulos que más han indignado a Carlo Costanzia es en el que Mar Flores habla sobre las supuestas infidelidades que hubo en su corto pero intenso matrimonio. Mar asegura en sus memorias que el padre de su hijo fue desleal en más de una ocasión, algo que Carlo niega, asegurando que en realidad fue al revés y como prueba tiene una factura telefónica que apoya su versión.

Según Carlo, durante el año que duró su matrimonio "había pajaritos" que le advertían sobre los supuestos escarceos de su mujer. Es entonces cuando él comienza a sospechar de las verdaderas intenciones de la modelo y de su lealtad como pareja. Esas informaciones las usó a favor, llevando a cabo "una serie de investigaciones" y recopilando pruebas, como esa factura donde se evidencia que Mar Flores hablaba desde Italia con el que luego sería padre de sus hijos, Javier Merino.

"Aquí sale el número de teléfono de casa de mis padres en Italia. Con lo cual ella me llamaba desde esta casa en Navidad, Nochevieja y todos los días diciendo que estaba en Becerril de la Sierra con sus padres y esta era la casa de Javier Merino. Hasta yo hablé con él un día, muy enfadado, y me dijo 'Mar me dijo que estabais divorciados' y yo le dije que estábamos viviendo juntos", dijo, destapando lo que sería una de las grandes mentiras del libro de Mar Flores.