Nicole Kimpel confirma su asistencia a la boda de Stella del Carmen: "Nuestra relación es muy buena"

Nicole Kimpel, la novia de Antonio Banderas desde hace más de una década, fue una de las invitadas al desfile de la firma Pedro del Hierro. La holandesa, que para la ocasión lució una especie de chaqué color crudo, se declaró una fiel seguidora de la firma. Así me lo comentó con un español mucho más fluido que hace unos años. Se nota que ha aprendido a desenvolverse en nuestro idioma gracias a que lleva años viviendo en Málaga junto al actor.

"Tenía muchas ganas de venir, porque sigo muy de cerca a la moda española. No tendría ningún problema en colaborar con esta firma. He desfilado con diferentes diseñadores, en Estados Unidos, y otros países, pero en España no". Al preguntarle por el verano, contó que había sido muy bueno. "Ha venido mi hermana, y hemos estado pasando unas semanas en Marbella, y en unos días nos volvemos a ver en la pasarela de Milán".

Cuando le pregunté si asistiría a la boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, su respuesta fue muy clara. "Claro que voy a ir, también la he estado ayudando porque la relación que mantenemos es muy buena. Stella es una persona muy buena, y tiene mucho talento al igual que su padre. Antonio está feliz con la boda de su hija, los novios se conocen desde que eran pequeños. A nosotros no nos hace falta casarnos, estamos así muy felices. Ahora es el momento de su hija". Y así se despidió.