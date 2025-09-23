Elsa Pataky: "En mi matrimonio no hay secretos y somos muy felices"

Elsa Pataky está en España por motivos de trabajo, en esta ocasión para presentar SPRINT FOR GLOW como embajadora de la marca de cosmética Biotherm. La actriz compareció ante los medios y como era de esperar, encantada de estar en su país durante unos días. "Estoy feliz, como siempre de estar aquí, aprovechando para estar con los míos y comer bien. Cierto es que cada vez vengo con más frecuencia, porque mis hijos van teniendo una edad y como es lógico son más independientes. La mayoría de las veces vengo sola, y sobre todo si es por motivo de trabajo. Solemos venir toda la familia cada verano unas tres semanas, a los niños les encanta venir, y se vuelven locos por el jamón y los churros", así lo contó.

No puede estar más guapa y según contó, no tiene ningún secreto. "Yo creo que el sentirte bien por dentro, es lo principal. Soy una persona positiva y me gusta ver la parte bonita de la vida, eso me hace sentirme bien. Todos tenemos momentos más delicados, más tristones, pero sí sacas lo menor de ellos, es la forma de disfrutarlo. A mis hijos cada mañana que les despierto, les digo. Hoy va a ser un gran día". En el transcurso de la entrevista comentó que no se plantean en trasladarse a vivir a España.

"Nuestra vida está Australia y nuestros hijos se han criado allí, están un poco salvajes, la ciudad les agobia, ellos se dedican surfear, están mucho en la playa con las motos y cuando se han acostumbrado a esa vida, es muy difícil meterlos en una ciudad y para mí siempre ha sido un sueño el vivir en una granja en plena naturaleza. Estamos muy felices así, Chris, mi marido, está muy bien, sin parar de trabajar. Los niños disfrutan cuando están con nosotros y ven cuando nos hacen entrevistas, y nos acompañan a los rodajes, aunque no creo que sigan nuestros pasos, pero todavía es temprano porque son pequeños. Como estudiantes, no son mi malos ni buenos, normales", confesó.

Dentro de unos días el hermano de Chis Hemsworth, Liam, que también es actor, se casa con la modelo Gabriella Brooks. "Estamos todos encantados, mi futura cuñada es encantadora y lo importante es lo felices que son. Hacen una pareja muy bonita. No les voy a dar ningún consejo, cada pareja es diferente. En mi relación no hay secretos, hay que invertir en el esfuerzo en la otra persona, crecer juntos y seguir encontrando cosas en común", se despidió.