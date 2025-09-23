James Van Der Beek emociona a los fans de 'Dawson crece' en su impactante reaparición

James Van Der Beek hizo una aparición virtual sorpresa en un evento benéfico de reunión de Dawson crece celebrado el lunes 22 de septiembre, después de haber abandonado previamente debido a una enfermedad. Aunque Van Der Beek, de 48 años, no pudo asistir en persona al evento benéfico celebrado en el Teatro Richard Rogers de Nueva York, apareció a través de un video pregrabado que se proyectó en el escenario.

En el video, el actor agradeció a los fans por comprar entradas y presentó a Lin Manuel Miranda como su suplente. "Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar", comenzó el protagonista de la aclamada serie de los 90. "No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi precioso elenco, en persona", continuó.

"Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de vosotros: sois los mejores fans del mundo. Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes", dijo, tal y como recoge la revista People.

Van Der Beek ha sido muy sincero al hablar de su experiencia con el cáncer después de anunciar su diagnóstico en noviembre de 2024. En una entrevista con la citada revista, el actor ofreció algunos consejos para otros pacientes que estén pasando por algo similar. "Los milagros ocurren y ocurren constantemente. Da miedo al principio. Es abrumador. Sé indulgente contigo mismo. Tú puedes", expresó, asegurando que se siente muy arropado por su mujer y sus hijos. "Tengo mucho por lo que vivir y la vida es muy bonita".