La curiosa boda de Rodríguez Pam: vestido negro, bebidas palestinas y sin Irene Montero

Ángela Rodríguez Pam se casó el pasado sábado 20 de septiembre con su novia Allende Marina Palomo Jiménez después de ocho años de relación. Se conocieron en 2017 cuando ambas militaban en Podemos y acaban de poner el broche de oro a su relación. La exsecretaria de Estado de Igualdad compartió con sus más de 20.000 seguidores de Instagram algunos detalles de la curiosa boda que ha sido motivo de conversación en las redes sociales.

Pam, de 35 años, eligió casarse con un vestido negro sin mangas y largo por la rodilla que acompañó con un velo clásico blanco, mientras que Allende vistió de blanco tradicional con un vestido de tirantes, mantón de manila y zapatos de tacón rosas.

Las mesas de merendero, decoradas con manteles rojos, estaban decoradas con flores del mismo color. Entre las bebidas ofrecidas hubo queimadas y refrescos de varios sabores -cola, naranja o lima- llamados Palestine Drinks. Se trata de una empresa cuyos beneficios de venta se destinan a iniciativas solidarias de educación, cultura y desarrollo social. "Cada lata de Palestine Drinks es un pequeño gesto de solidaridad. No somos una gran empresa: somos un proyecto consciente que apoya directamente a personas afectadas por la ocupación y la injusticia", dice su página web.

Otro detalle llamativo fue la tarta nupcial, que en vez de ser el tradicional bizcocho con decoración blanca fue una torre de tortilla de patatas con varios bocados coronados por una gran tortilla en la parte de arriba y decorada con dos muñecos Lego. Entre las diferentes actividades se encontraba un tarot para que los invitados conocieran su futuro, actuaciones musicales de una charanga y el dúo gallego Columna Vegana.

Llamó la atención que a la boda no asistiera una de sus grandes amigas en Podemos: Irene Montero, ex ministra de Igualdad, con la que en 2022 realizó aquel famoso viaje a Nueva York con el dinero de los contribuyentes.