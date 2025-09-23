Mariló Montero narra la terrible pérdida de su padre y "su alma gemela": "Se mataron los dos en el acto"

La décima temporada de MasterChef Celebrity continúa su exitosa andadura en la parrilla de TVE dejando momentos de todo tipo: desde enfrentamientos tensos en las cocinas, como otros divertidos y emotivos. Precisamente uno de los más conmovedores lo protagonizó este lunes la presentadora Mariló Montero, que en pleno cocinado, abrió su corazón a uno de sus compañeros, el actor Alejo Sauras, para contar por primera vez uno de los capítulos más dramáticos de su vida.

El relato de la concursante arrancó cuando el actor le preguntó si alguna vez había conocido "a su alma gemela". La respuesta de Mariló fue tan inesperada como sobrecogedora: su alma gemela fue una joven que conoció en Costa Rica y que, lamentablemente, falleció en un accidente de coche con el padre de Mariló: "Con 19 años me fui a vivir a Costa Rica y mi padre se preocupó de que conociera a alguien allí porque, evidentemente, él estaba preocupado", inició su relato, captando la atención de Alejo.

"A través de un señor me presentó a una chica de Navarra y nos hicimos íntimas amigas", continuó la periodista, narrando después que falleció "en un coche" junto a su padre: "Se mató en un coche con mi padre", dijo, a lo que su compañero le pidió disculpas, pues desconocía la historia: "Mi padre fue a recogerla al aeropuerto, que venía de estar conmigo unos días en Sevilla, y se metió en un punto negro de la carretera y se estrelló contra una furgoneta. Mi padre se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto. Esa era mi alma gemela".

Alejo se quedó sin palabras ante la confesión, mostrándole todo su apoyo y lamentando la pérdida. Sin embargo, la periodista insistió en que ese capítulo está "más que superado y que forma parte del pasado": "Eso pasó en el año 2000, ya está más que superado (…) Las cosas se lloran una sola vez, si se lloran dos veces... Malo. Cuando te pasan tantas cosas en la vida, te das cuenta. La vida no te engañas, la vida te dice que vienes para irte y ya está".