Violeta Mangriñán, una de las influencers más seguidas de España, se caracteriza por la naturalidad con la que comparte su día a día, pensamientos e ideas con sus seguidores. Esa misma espontaneidad la ha llevado a anunciar en redes sociales una cuestión poco habitual, la firma de su testamento, un trámite que ha realizado por recomendación de sus asesores y en el que detalló el reparto de su patrimonio entre los miembros de su familia.

La influencer que cuenta con 2,4 millones de seguidores siempre ha defendido la independencia personal a pesar de tener pareja. En varias ocasiones ha explicado que las viviendas están a su nombre, aunque las comparta con Fabio Colloricchio, su pareja, – algo que siempre ha dado lugar a críticas y ella, como no, ha respondido –, y que cada uno dispone de su propio dinero y lo administra de manera individual.

El testamento deja fuera a Fabio Colloricchio

Como es habitual, las historias de Violeta muestran parte de sus rutinas y tareas diarias. Este martes, la influencer ha compartido desde una asesoría que ha realizado un trámite que llevaba tiempo posponiendo: "Hoy, en cosas de adultos: firma de testamento. ¿Tú tienes testamento? Yo no tenía. No me digas por qué, es un trámite que siempre me ha dado respeto", ha confesado a sus seguidores.

Lila Mangriñán y Violeta Mangriñán

Al final del día, decidió publicar otra historia en la que detalló cómo ha quedado repartido su patrimonio: un 45% para cada una de sus hijas, Gala (3) y Gia (1), y un 10% para su hermana Lila.

Lo que más ha sorprendido ha sido la ausencia de su pareja y padre de sus hijas, Fabio Colloricchio, en el documento. Posteriormente, Mangriñán bromeaba con ironía la posibilidad de incluirle si se produce una boda: "Si me caso hay que cambiar el testamento. Así que Fabio, tú te lo pierdes".

El patrimonio de Violeta

Violeta Mangriñán se dio a conocer en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y, más tarde, participó en ‘Supervivientes’, donde conoció a Fabio Colloricchio, con quien inició un romance en 2019. Con el tiempo, ha consolidado un perfil fuerte en redes sociales, alejándose paulatinamente de la pequeña pantalla, aunque ha asegurado que "no reniega de la tele".

En junio de 2024 dio un paso más con un nuevo proyecto empresarial, la apertura de ‘Maison Matcha’, una cafetería exclusiva de té matcha, que cuenta con dos locales en Madrid y uno próximo en Valencia. Promocionando su emprendimiento en una entrevista en La Resistencia, reconoció que tenía "casi el mismo dinero en patrimonio que en personas que ven sus historias". "En patrimonio tengo más de un millón, en el banco no", afirmó.