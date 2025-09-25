Así es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja que han vendido por siete millones de euros

1 / 12

Sergio Ramos y Pilar Rubio han vendido la espectacular casa de La Moraleja (Alcobendas) que compraron el verano de 2017 y que reformaron por completo para vivir junto a sus hijos. Se trata de la famosa vivienda por la que el matrimonio fue multado tras la tala ilegal de 80 encinas centenarias y de la que disfrutaron durante sus últimos años en Madrid, antes de dejar el Real Madrid.