Así es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja que han vendido por siete millones de euros
El futbolista y la presentadora de televisión han vendido su casa por un millón más de lo que pedían. Cuando la compró en 2017, pagó un millón y medio de euros.
Sergio Ramos y Pilar Rubio han vendido la espectacular casa de La Moraleja (Alcobendas) que compraron el verano de 2017 y que reformaron por completo para vivir junto a sus hijos. Se trata de la famosa vivienda por la que el matrimonio fue multado tras la tala ilegal de 80 encinas centenarias y de la que disfrutaron durante sus últimos años en Madrid, antes de dejar el Real Madrid.
La pareja puso en venta la casa a principios de 2022 y pedían por ella 6.000.000 de euros, aunque según ha desvelado El Mundo, han conseguido venderla por siete millones a un empresario mexicano.
Se trata de una espectacular vivienda de 1000 metros cuadrados con un diseño moderno y construida en una parcela de 2500 metros. Se accede a través de una imponente puerta principal pivotante de diseño y gran calidad como el resto de los materiales de la casa. Cuenta con un enorme hall de entrada que da paso al salón con grandes ventanales de suelo a techo y acceso al jardín.
La familia ha protagonizado algunos de sus posados para redes sociales en las estancias de esta casa. Está reformada con materiales de máxima calidad y cuenta con domótica y una cómoda distribución a pesar de sus grandes dimensiones.
En esta misma planta se encuentra un espacio de bar y un comedor independiente con capacidad para un gran numero de comensales.
Contigua al salón está la gran sala de cine.
La zona dedicada al ocio, con chimenea, barra de bar, barbacoa interior y patio exterior con baño.
Tiene una casa independiente de servicio y de invitados, garita de seguridad y una construcción independiente con baño turco, gimnasio y sauna.
La moderna cocina está equipada con electrodomésticos de primeras marcas y despensa.
En la segunda planta se encuentra la zona destinada al dormitorio principal: pequeña cocina, enorme dormitorio principal con terraza, despacho y varios vestidores como el que se ve en la imagen.
Cuenta con cinco baños con ducha, baño turco y bañera de hidromasaje.
Además de una piscina exterior con porche tiene otra interior con sistema de nado a contracorriente.