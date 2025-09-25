Giro inesperado en el caso de la 'Kiss Cam' de Coldplay: "Kristin y Andy tenían una excelente relación laboral"

La historia más viral del verano vuelve a acaparar titulares con nueva información sobre sus protagonistas. Hace a penas dos meses, el CEO de Astronomer, Andy Byron fue pillado abrazando cariñosamente a una mujer que no era su esposa, justo cuando la cámara del concierto de Coldplay (Kiss Cam) los enfocó. La situación lejos de pasar desapercibida, provocó un gesto de sobresalto por parte de ella y un evidente intento de ambos por esquivar el plano.

La escena no solo tuvo consecuencias internas para la empresa — ella era la directora de Recursos Humanos y ambos fueron despedidos de sus puestos de trabajo con una investigación abierta—, sino que se ha convertido en fuente inagotable de bromas, memes e incluso juegos en X (antes Twitter), donde miles de usuarios han reaccionado al estilo más sarcástico posible.

Ninguno de los protagonistas emitían declaraciones al respecto, y ambos desaparecían de las redes sociales por la evidente exposición pública que estaban sufriendo. Esto ha sido así hasta hoy, donde fuentes cercanas a la pareja se han pronunciado en la revista People: "Ese momento, que se volvió viral al instante, no refleja la historia real", ha asegurado una persona cercana al entrono de ambos. "Kristin y Andy tenían una excelente relación laboral, una gran amistad. No hubo ningún romance". Con estas declaraciones intenta desmentir la versión que se barajó cuando salieron a luz las imágenes descartando la idea de que la kiss cam hubiera sacado a la luz una relación secreta o una infidelidad.

Otra de las personas cercanas a su entorno añade la exagerada malinterpretación que se hizo de los hechos y que por supuesto, tuvo consecuencias graves para los protagonistas de las imágenes: "Creo que lo más impactante ha sido la cantidad de desinformación que ha circulado. Estas son personas reales, con vidas reales y familias reales".