La tensión entre Mar Flores y su hijo estalla por las memorias: así justifica Carlo su plantón

Mar Flores vivía este miércoles uno de los días más importantes de su trayectoria tanto profesional como personal: en una céntrica librería de Madrid, la exmodelo presentó por todo lo alto sus memorias, Mar en calma, una polémica obra donde habla sobre su salto a la fama y aquellos años controvertidos en los que varios hombres fueron determinantes en su vida y su imagen pública.

Uno de los mayores alicientes de la tarde era ver qué familiares se acercarían hasta el lugar del evento. Especialmente jugosa era la aparición de su hijo Carlo Costanzia y su nuera Alejandra Rubio, que apenas unos días antes posaban en el cumpleaños de Terelu Campos junto a Carlo Costanzia padre, uno de los que peor parados sale en la autobiografía de Mar.

Finalmente, Carlo y Alejandra no aparecieron por la librería (sí lo hicieron otros familiares no mediáticos de Mar, así como su sobrina Laura Matamoros) y tampoco vimos a Terelu Campos, que estaría invitada a la presentación desde hace semanas.

La ausencia de Carlo es especialmente significativa pues, aunque madre e hijo insisten en que su relación está mejor que nunca, de hecho están inmersos en la grabación de DecoMaster, el nuevo talent show de decoración de TVE donde concursan en pareja, lo cierto es que la publicación de las memorias no habría sentado nada bien al actor y modelo. En sus páginas, la protagonista relata pasajes complicados tras la separación de Carlo Costanzia padre, al que acusa de secuestrar a su hijo de la guardería y llevárselo sin permiso a Italia, así como otros episodios de maltrato, infidelidades y vejaciones cuando aún eran pareja.

Tal fue el impacto del relato en Carlo hijo, que días antes de comenzar la grabación del concurso de decoración, habría tratado de romper el contrato con la productora, con la intención de retirarse del proyecto y no coincidir con su madre en el plató. Finalmente no pudo hacerlo, y según cuentan personas desde dentro de la productora, la tensión entre ellos es más que evidente y su interacción se limita al momento en el que las cámaras están grabando.

En este clima, era de esperar la ausencia de Carlo en la presentación de Mar en Calma en Madrid, aunque según nuestra compañera Beatriz Cortázar, desde el entorno de Carlo se estaría dando una poco creíble justificación al plantón: Carlo estaría "encargándose de comprar los materiales que necesitan, él y su madre, para grabar el próximo capítulo del reality". Algo que ocuparía toda su tarde y por tanto, era imposible su presencia en la librería. La justificación parece no convencer a nuestra compañera de EsRadio que cree que "no cuela".

Otra que no entiende la ausencia de Carlo es Laura Matamoros, que no quiso perderse un día tan especial para su tía: "Cada uno al fin, pues sabe dónde tiene que estar y cuándo tiene que estar y a lo mejor, pues también apoyar en silencio es su opción, no lo sé. La sensación que a mí me genera es estar y apoyar estando. Ya que también soy una cara conocida y mi tía, estar de esta manera es apoyar", dijo, en clara referencia a su primo.

Pese a los intentos por aparentar normalidad, el hecho de que no exista una fotografía de madre e hijo juntos en este evento no hace sino aumentar los rumores de distanciamiento y tarde o temprano (probablemente con una entrevista de Carlo en De viernes cuando terminen las grabaciones de DecoMaster) conoceremos la verdad.