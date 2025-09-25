Santi Cañizares anuncia que se casa tras cuatro meses de relación: "Nos ha pegado un poco fuerte"

La separación de Santiago Cañizares y Mayte García en 2021 fue la guinda de unos años complicados para la pareja, que tan solo tres años antes tuvo que enfrentarse a la pérdida de su pequeño Santi, de cinco años. El exguardameta del Valencia había rehecho su vida con otra mujer y, a pesar de haberlo mantenido en la intimidad, en abril de este año confirmó que también se rompió ese noviazgo.

La vida sentimental del futbolista dio un nuevo giro en el mes de mayo y ahora, según confirmó en el programa de Juanma Castaño, se casa en Valencia con su novia catalana Noemí tras cuatro meses de relación. "Ya se puede decir. Santi Cañizares se casa", anunció el presentador. "Me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer que se llama Noemí", dijo el novio. "Nos conocimos hace poquito, a principios de mayo y nos ha pegado un poco fuerte. No hemos querido que se nos haga tarde", bromeó.

Cañizares desveló que se conocieron a través de las redes sociales, "como se conoce ahora todo el mundo". "Antes ibas a tomarte una copa y estabas todo el día en la calle y ahora estás en casa...", añadió, aunque confesó que no se plantea volver a ser padres. El que fuera portero del Valencia reconoció que está feliz e ilusionado: "Estoy atravesando, quizás, el mejor momento de mi vida".

Tras su anterior ruptura, pasó por una etapa complicada que le llevó a terapia. "Me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas me llama todos los días. Llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa", explicó la pasada primavera, además de reconocer que ha perdido seis kilos. Ahora 'Cañete' vuelve a sonreír.