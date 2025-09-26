Anabel Pantoja 'traiciona' a Mediaset: así será su esperada entrevista tras el escándalo con su hija

Después de meses retirada de la vida pública, y mientras sigue en fase de investigación judicial debido a una denuncia por presunto maltrato infantil contra su hija, Anabel Pantoja está de regreso. Es una de las concursantes más celebradas de la nueva temporada de Bailando con las estrellas, donde comparte escenario con otras celebrities como Pepe Navarro o Bárbara Rey, y vuelve a ser activa en redes sociales, donde desarrolla su trabajo como influencer.

Ahora ha decidido dar un paso más en su exposición pública y conceder una entrevista para hablar sobre su presente personal y profesional, algo que se había resistido a hacer desde el escándalo de su hija, en el que también está siendo investigado su pareja David Rodríguez. Lo más sorprendente del asunto es que esta esperada entrevista no se la ha concedido a Mediaset España, grupo con el que tiene una relación contractual por el programa de baile, sino a Ac2ality, un medio digital del grupo Atresmedia que está especializado en Tik Tok y redes sociales.

Según Poco Pasa TV, medio que adelantó la información, de esta manera se materializa el acercamiento de la sobrina de Isabel Pantoja a la competencia de la que hasta ahora había sido su casa, Mediaset. Así, habría decidido dar su esperada entrevista personal al grupo Atresmedia, visitando hace unos días las instalaciones que tienen en San Sebastián de los Reyes, donde se encuentran los platós de televisión.

Esta entrevista ha sido grabada en pleno revuelo por su supuesta crisis sentimental con David Rodríguez, después de que varios medios apuntasen a que el fisioterapeuta no se adapta a la vida en Madrid. Información que la sobrina de Pantoja no tardó en desmentir en sus redes sociales: "Ahora la película de la temporada cuatro es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba a atender su clínica. Que no se adapta a Madrid y que esto es crisis y se acaba. Pues entonces llevamos 3 años de crisis política porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos. Me voy a cagar en el váter, yo me voy a cagar en el váter de mi casa mejor, sí", escribió con su particular sentido del humor.

Desmentido que validó horas después frente a los micrófonos de Europa Press, insistiendo en que todo está bien y que está cansada de desmentir informaciones erróneas cada semana: "Se ha ido a Córdoba a trabajar, David lleva yéndose a Córdoba más de tres años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí".

Habrá que esperar unas semanas para ver la entrevista en las instalaciones de Atresmedia y saber de qué temas ha hablado realmente.