Nieves Álvarez y Manuela Villena, las más elegantes en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas

Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos se han dado el 'sí, quiero' en la Iglesia de Santa María de Carmona, en la provincia de Sevilla.

Julia llegó a la iglesia acompañada de su padre y padrino, Luis Bolaños, propietario de Iberhanse-NaturGreen, la mayor exportadora de cítricos sostenibles de Andalucía. Julia es gemóloga especializada en diseño de joyas y ha trabajado para Roberto Coin y Suárez.

Por su parte, José María desarrolla su carrera en el sector de las telecomunicaciones y las relaciones institucionales, llegó al templo acompañado del brazo de su madre y madrina, María Antonia Cabello de los Cobos, muy elegante con vestido verde y bordados de mantón de Manila en la cintura y mantilla negra.

El novio acompañado de su madre y madrina

La novia ha lucido un vestido del diseñador Jorge Vázquez, de silueta ceñida, escote barco, manga tres cuartos y bordados en relieve, y falda que se prolonga con cola y velo bordado. Como ramo, ha llevado nardos blancos en cascada. Por su parte, el novio ha lucido el tradicional chaqué.

Manuela Villena, muy elegante con un diseño de Nicolás Montenegro

Entre los asistentes, ha destacado la presencia de Manuela Villena, esposa del presidente de la Junta de Andalucía, quien ha sido una de las invitadas más elegantes con un vestido hecho a medida por Nicolás Montenegro en rojo, de escote palabra de honor y silueta, que ha combinado con pendientes de Suma Cruz, chal en rosa y rojo de Again Cashmere, y sandalias doradas de tacón.

La modelo Nieves Álvarez acudió acompañada de su pareja Bill Saad

También ha estado presente Nieves Álvarez, que ha acudido acompañada de su pareja, Bill Saad, luciendo un vestido midi en rosa y ligeros volantes en el escote.

Tras la ceremonia religiosa, se han dirigido a la finca de la familia Bolaños en Sevilla.