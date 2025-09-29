Fernando Tejero responde a la polémica con María Pombo: "No admiten que un gay tenga amigos heterosexuales"

Fernando Tejero ha acudido al pódcast Poco se habla, presentado por Ana Brito y Xuso Jones, para promocionar la nueva película de Alejandro Amenábar, El Cautivo. En el filme, el actor interpreta a un villano marcado por la dureza de la vida. Sin embargo, la conversación ha ido subiendo de intensidad abordando temas como el hate en redes, la homosexualidad y la polémica de Masterchef.

Abordaron la cuestión de si los personajes públicos deben reivindicar ciertos temas de manera abierta. Tanto Brito como Jones y el propio Tejero coincidieron en que, en más de una ocasión, se han sentido coaccionados a expresar sus ideas, o a callarlas, frente a la presión social y el contexto de la actualidad: "Si hablas porque no hablas y si lo haces porque sí". "Siempre vas a recibir críticas", comentan.

En este marco, el intérprete andaluz habló del odio y los insultos que ha recibido en redes sociales, comentarios que asegura haber dejado de leer. A pesar de ello, afirmó que no renuncia a utilizar su voz en asuntos que considera fundamentales como la homosexualidad y de la salud mental "porque me da la gana": "Si puedo evitar que las generaciones que vienen pasen por lo que yo he pasado, pues fenomenal".

"Hay un marcaje y un costumbrismo horroroso", ha señalado Tejero al hablar de la asignación de juguetes y comportamientos según el sexo, como crítica al modo en que se educa a los niños y niñas en los roles de género.

El actor explicó que su experiencia personal estuvo marcada por la dificultad de aceptarse a sí mismo. Confesó que llegó a Madrid con 27 años sin haber mantenido relaciones sexuales con hombres ni mujeres: "Yo no me aceptaba tampoco, yo no quería ser homosexual". Asimismo, ha confesado que sufrió y "lo pasé muy mal" por sus amaneramientos y su voz aguda, "tenía más pluma que un pavo real y la voz aguda, casi de niña", por lo que llegó a forzar hasta convertirla en la ronca que hoy lo caracteriza debido a que tiene las cuerdas vocales "rozadas".

El actor recordó que supo de su homosexualidad desde los 14 años, la misma edad en la que decidió dedicarse a la interpretación, al enamorarse de su mejor amigo de la infancia. Sin embargo, asegura que buscaba excusas para no aceptar su orientación: "Si yo no me quería aceptar a mí mismo, imagínate mi familia". "Yo estuve mucho tiempo sin ser quien era realmente", confiesa el actor de 60 años, "en tu casa si decías que eras maricón era terrible".

Fernando Tejero aclara los rumores sobre su amistad con Pablo Castellano

Durante el programa Brito ha sacado a la luz una polémica cerrada desde hace un tiempo, la sonada relación con Pablo Castellano, el marido de María Pombo.

Fernando Tejero recordó que las palabras de la influencer el programa En tu casa o en la mía con Bertín Osborne, le marcaron. "Lo que dijo es para hacérselo mirar. Yo me acuerdo perfectamente de esa frase", relató el intérprete, subrayando que fue un comentario que dejó huella en su amistad con la pareja. María Pombo confesó que al conocer a su pareja pensó que era gay "porque era amigo de Fernando Tejero".

Ante la pregunta de Ana Brito sobre si se trataba de un rumor extendido, Tejero aclaró que no era un caso aislado y que no es la primera vez que su amistad con un hombre heterosexual despierta suspicacias. El actor comentó que la mayoría de sus amigos son heterosexuales, pero cuando se le ve mucho con uno de ellos se le etiqueta como pareja. "No admiten que un gay pueda tener amigos heterosexuales, o al revés".

El actor recordó que, cuando María Pombo estaba embarazada, incluso se llegó a publicar un titular que hablaba de la "extraña relación" entre él y Pablo Castellano, insinuando un vínculo sentimental más allá de la amistad.

"A Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar", apuntó con ironía una vez más.

Finalmente, Tejero lamentó que este tipo de especulaciones respondan a cuestiones educativas y prejuicios sociales. "Quien tiene boca se equivoca. Está perdonada", resumía sobre la polémica.

La polémica de Tejero y Masterchef

"Ay perdón, es que me he acordado de una cosa, que luego si quieres esto lo cortamos", comentó entre risas la presentadora, en un momento de lucidez acordándose de la participación de Tejero en Masterchef, dando pie a que el actor compartiera su experiencia en el programa culinario.

"El primer responsable de la cagada fui yo, porque yo no quería ir", ha confesado el actor que participó en la primera edición del programa tras la insistencia de sus compañeras Loles León y Cayetana Guillén Cuervo.

El actor explicó que, dentro del programa, los concursantes son encasillados en distintos perfiles y a él le tocó ser el borde "por cómo lo montan": "Ahí deciden roles". "Lo que me di cuenta es que lo que sale por la tele se lo cree todo el mundo", comenta.

Tejero afirmó que sigue pensando que MasterChef Celebrity "está guionizado", y recordó cómo en su caso le indicaban incluso a quién debía atacar: "A mí me decían en el pinganillo: dale caña a Loles". En tono distendido, Xuso Jones intervino para bromear que en su edición fue él quien recibió esos comentarios.

"Yo no lo pasé bien, no me gusta el formato", reconoció finalmente Tejero. Relató que cuando se emitió su primer programa televisado sintió una fuerte ansiedad al ver la reacción en redes: "Sobre todo porque es mentira, es como lo montan. Y no lo volví a ver más".