Lewis Hamilton destrozado por la muerte de su perro Roscoe: "Murió en mis brazos"

El piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton ha perdido a su fiel compañero de batallas y de vida. Su perro Roscoe, el bulldog del piloto que le acompañaba a todas las carreras y que robó el corazón de todo el paddock falleció el domingo 28 de septiembre: "Murió en mis brazos" explicaba en una preciosa carta de despedida.

Durante la semana pasada, el piloto no se separó de su compañero, que se encontraba hospitalizado y por el que pedía a todos sus seguidores que tuvieran "a Roscoe en sus pensamientos", ya que como él mismo explicó en sus redes sociales le diagnosticaron una neumonía que se fue complicando a medida que pasaron los días: "Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso su corazón se paró", explicó. "Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará", explicaba.

Tras unos días complicados y sin dejar al pequeño Roscoe ni un momento sólo, tuvo que tomar la difícil decisión de dejarle ir: "Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a tener que dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota", explicaba en sus redes.

Aunque están siendo unos momentos duros, ha querido rendir un pequeño homenaje a su fiel compañero, explicando lo bonito que ha sido para él tenerlo en su vida y a la vez compartir con todos sus seguidores el cariño y el amor que le han dado todos estos años. Roscoe llegó a tener su propia cuenta en redes sociales donde acumula más de 1,4 millones de seguidores y se ha ganado a golpe de foto y videos virales, un hueco en el corazón de los amantes de la Fórmula 1: "Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo".