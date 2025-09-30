Rosa Benito: "Estoy muy bien y en otro momento de la vida"

Rosa Benito asistió a la reunión organizada por Sigfrido Molina, para mostrar su agradecimiento a las personas que le han ayudado en su negocio de aguacates y mangos y, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Un encuentro de amigos en el que también estuvo presente el tequila Don Ramón, que acaba de llegar a España y lleva la visión personal de Luis Miguel, El Sol de México, como se le conoce al artista.

Rosa Benito y Carlos Pérez Gimeno. Fotografía de Lorenzo Carnero.

La que fuera cuñada de Rocío Jurado llegó acompañada de su hija Rosario y su yerno Andrés. A Rosa se le nota la etapa tan buena que está viviendo a todos los niveles. Su paso por MasterChef, según comentó, no le ha podido ir mejor. "Como espectadora, lo veía durísimo, pero una vez vivida la experiencia, te aseguro que me he sentido súper protegida. El equipo es una maravilla y solo tengo buenas palabras para todos ellos. Me encanta esa otra televisión que he descubierto. He hecho buenas amistades y el recuerdo que he dejado no ha podido ser mejor. No he ligado ni quiero, estoy muy bien y en otro momento de mi vida". Así de claro lo contó. Rosa, como se suele decir, pisa fuerte. Y como ella misma manifestó, no le interesan nada las polémicas que puedan surgir a nivel familiar, aparte de que hay gente que comenta sin tener ni idea. "El miedo te acobarda, yo tengo un buen impermeable". Está totalmente de acuerdo con Mar Flores. "Es una mujer que no tiene miedo alguno, sigue tan guapa como siempre, le resbala todo. La admiro. Yo no tengo ninguna intención de escribir mis memorias, eso me lo quedo para mí y los míos, porque si lo hiciera se liaría gorda". Así se despidió.

Luis Alfonso de Borbón, gran amigo de Sigfrido, no podía faltar a la cita. Juntos hicieron la mili IMEC (Las Milicias Universitarias) en la localidad granadina de Armilla, y allí se graduaron como alféreces ambos. El duque de Anjou llegó solo porque su mujer Margarita Vargas se encuentra convaleciente de una operación de espalda a la que ha tenido que someterse hace unas semanas. "Se está recuperando bien, afortunadamente, pero tiene muy claro que ya no podrá volver a montar a caballo, que es su deporte favorito". Confesó.

La Crónica Rosa con Sigfrido Molina y Miguel Lago. Fotografía de Lorenzo Carnero.

Otro de los invitados que no podía faltar fue el humorista Miguel Lago, que ya tiene todo preparado para la presente temporada, tanto de teatro como de televisión, con su programa "La Noche Golfa" en el canal autonómico de Madrid. Repite experiencia después de los buenos resultados de audiencia conseguidos en la anterior. "Estoy encantado y tanto la gente que me venga a verme al teatro como en la televisión, la risa la tienen asegurada. Lo vamos a pasar muy bien". Aseguró.

Una convocatoria perfectamente organizada por Remedios Cervantes y Alicia Ors.