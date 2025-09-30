Iera y Pau Paperlight, padres por cuarta vez de un bebé con un nombre muy original

Iera González y Pau Rico Carrión, conocidos en redes sociales como Iera y Pau Paperlight, acaban de dar la bienvenida a su cuarto hijo en común, fruto de más de una década de relación. La pareja ha anunciado la noticia con un emotivo vídeo en el que aparecen junto a su recién nacido.

Los nombres de sus pequeños son "especiales", según la propia mamá, originales y poco comunes en España. A los tres pequeños Kenzo, Clod y Manila se une la nueva incorporación, que completa una familia de seis. El nuevo miembro se llama Lov Likha, un nombre con un profundo significado que une dos culturas: "Lov", que viene de 'Love' (amor en inglés), y "Likha", creación o destino, en filipino; una forma de describir la vida o un proyecto que surge del deseo y el cariño compartido.

La llegada de Lov Likha supone un capítulo especialmente feliz tras un periodo complicado. En 2024, Iera anunció que había sufrido un aborto natural pocas semanas después de confirmar su cuarto embarazo. Lo hizo de forma abierta en redes, con la intención de visibilizar una realidad que muchas mujeres atraviesan en silencio.

La pareja, que se casó en 2014, comenzó a compartir su día a día en redes durante la pandemia y, en cinco años, ha logrado consolidar un proyecto digital en el que muestran su vida familiar con transparencia, sin ocultar las dificultades que también forman parte de su historia.

Como muchos influencers, pese a compartir en un inicio la imagen de sus pequeños, llegó el momento de ocultar su rostro y evitar que su cara, a partir de cierta edad, circule en las redes sociales.