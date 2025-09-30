La imagen de Felipe VI con Aitana que eclipsó la presencia de Sánchez en los Premios Vanguardia

Después de un verano en el que Aitana se ha consagrado como una de las estrellas del pop más importantes de nuestra industria nacional, ayer fue distinguida con el Premio Cultura en la edición 2025 de los Premios Vanguardia, celebrada el pasado lunes en el Palacio de Congresos de Cataluña y presidida por el rey Felipe VI con el que tuvo uno de los momentos más virales de la noche, una imagen que quedará para el recuerdo.

El jurado reconoció la trayectoria profesional de Aitana en la música "por su consolidación internacional con su cuarto álbum, Cuarto azul". La cantante fue a recoger el galardón y al subirse al escenario y saludar al rey, se iba sin su merecida estatuilla, que se quedaba en manos de Felipe VI hasta que después de saludar a Pedro Sánchez, se daba la vuelta y con una sonrisa cómplice se la entregaba en las manos.

La artista agradeció públicamente el reconocimiento y compartió en sus redes sociales fotografías del acto y destacando lo especial que fue para ella el momento, con alusiones directas a su encuentro con Felipe VI, con el que pudimos ver que mantuvo una conversación distendida que fue inmortalizada por distintos fotógrafos.

La imagen fue difundida tanto por la cantante en sus redes sociales como por la Casa de S.M. el Rey en su cuenta oficial de Instagram, donde ambos se mantuvieron cercanos con el público asistente.

En su publicación, Aitana subrayó la sorpresa y la cercanía que le transmitió el rey, Esta instantánea se convirtió en una de las más comentadas de la gala, al mostrar la faceta más cercana del monarca: "Gracias de verdad por este premio. Es un honor enorme estar rodeada de tanto talento y sentirme parte de algo tan especial. Por cierto, he conocido al rey por primera vez!!!!! que majísssssimo", escribía Aitana en su publicación.

El escenario de los Premios Vanguardia

El Palacio de Congresos de Cataluña acogió la ceremonia en la que se reconocieron diferentes trayectorias profesionales en áreas como la innovación, la empresa, la comunicación y la cultura. El evento, presidido por Felipe VI, tuvo como objetivo poner en valor las aportaciones destacadas de personalidades e instituciones en sus respectivos campos.

La presencia de Aitana en el acto, tras uno de los años más intensos de su carrera, con dos conciertos muy importantes en la capital y después de sacar un nuevo álbum que acumula millones de reproducciones en todas las plataformas, reforzó el peso de su reconocimiento en esta edición. El premio consolida su posición dentro del panorama cultural y musical en el país.