Los millones que ha amasado Barron Trump mientras estudia y juega a videojuegos

El apellido Trump siempre ha estado asociado al éxito en los negocios. Comenzó con Fred Trump, padre del presidente de Estados Unidos, que creó una fortuna construyendo apartamentos en la ciudad de Nueva York, hasta el propio Donald, heredero de un imperio inmobiliario que llevó a la empresa familiar a facturar 200 millones de dólares en los años 80 hasta convertirse en uno de los hombres de negocios más importantes del país.

Con su llegada a la Casa Blanca, la familia Trump ha encontrado en las criptomonedas una buena fuente de ingresos, además de los provenientes de consultoría para empresas estadounidenses y otras asociaciones con empresas extranjeras, especialmente en Oriente Medio. Aunque tanto el Presidente, la primera dama como los diferentes hijos de Trump han hecho negocios de forma diferente, el caso más llamativo es el de Barron Trump, que con tan solo 19 años ya ha amasado una fortuna de 150 millones de dólares.

Según detalla la revista Forbes, el hijo menor de Trump se metió en el mundo de las criptomonedas mucho antes que su padre e incluso ayudó a convencer a la familia para implicarse en el desarrollo de World Liberty Financial, una empresa de protocolos financieros descentralizados y criptomonedas fundada en 2024. Para septiembre de aquel año, el joven Barron ya era considerado en la empresa como un "visionario DeFi (finanzas descentralizadas)".

Hasta ahora, el estudiante de 19 años de la Universidad de Nueva York ha ganado unos 80 millones de dólares con la venta de tokens y aún posee casi 2.300 millones de tokens bloqueados que Forbes rebaja considerablemente porque aún no se pueden intercambiar. Una fuente aseguró a la revista People que "sus propios intereses financieros" son el centro de sus actividades y pasó el verano "reuniéndose con socios comerciales" y "cerrando acuerdos", antes de reanudar el curso en el campus de Washington de la Universidad de Nueva York.

Se entiende que Barron no es un joven común, aunque de lo poco que ha trascendido sobre su vida privada, tiene los mismos intereses que muchos de sus compañeros. Tal y como han publicado varios medios estadounidenses, el hijo de Donald y Melania está interesado en los videojuegos y habría pedido a sus compañeros de universidad sus nombres de usuario en Discord, la reconocida plataforma de mensajería para comunicarse con otros jugadores.

Barron Trump has reportedly asked for several NYU students' Discord usernames to play games with them. pic.twitter.com/oPwyCNPRSX — Miu ✦ (@Flicky0ps) September 27, 2025

Entre otras aficiones también está el deporte y es habitual verle acompañar a su padre para jugar al golf. El fútbol es otro de sus pasatiempos favoritos y según trascendió en 2017, es aficionado del Arsenal londinense e incluso ha llegado a jugar en la posición de centrocampista en la D.C. United Academy, la escuela para jóvenes promesas asociada al equipo DC United de la Major League Soccer estadounidense.