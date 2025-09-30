Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio: las claves de su inesperada ruptura

Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su matrimonio después de casi dos décadas juntos. La información, adelantada en exclusiva por la revista People, llega tres meses después de la celebración de su 19 aniversario de boda, poniendo fin así a una de las parejas más estables de Hollywood. Nicole y Keith, ejemplo de discreción y complicidad en sus apariciones públicas, sorprenden a sus seguidores con este golpe inesperado, a pesar de que el citado medio asegura que su entorno cercano esperaba la noticia: al parecer, llevaban tiempo viviendo separados y se daba por hecho que el anuncio de la separación era solo cuestión de tiempo.

El todavía matrimonio se casó en Sídney en junio de 2006, en una ceremonia que acaparó los titulares de la prensa de todo el mundo. Al poco tiempo ampliaron la familia con dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, a las que sus padres han protegido del foco mediático. Protección que siguen priorizando tras la separación, pues actualmente la atención de la pareja está centrada en la gestión de la nueva situación familiar.

La última aparición pública de la pareja tuvo lugar en junio, durante un partido del Mundial de Clubes de la FIFA, celebrado en Nashville. Desde entonces, los rumores sobre una posible crisis sentimental no dejaron de crecer en la prensa americana, aunque ninguno de los dos quiso pronunciarse.

Se trata de un nuevo varapalo amoroso para Nicole Kidman, que ya estuvo casada anteriormente con Tom Cruise. Durante casi 20 años, la australiana había encontrado en Keith la estabilidad, logrando compaginar su amor con sus complicadas profesiones. El fin del matrimonio abre ahora un nuevo capítulo en la vida de ambos: ella se apoya en su familia de Australia, especialmente en sus hijas y su hermana Antonia. Él, por su parte, encuentra refugio en su música y en su familia, ubicada en Estados Unidos. Sin embargo, seguirán compartiendo un objetivo en común: proteger a sus hijas y conseguir que esta separación afecte lo mínimo a sus vidas.