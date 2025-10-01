Mario Casas vende su casa en Madrid por 1,5 millones de euros

Una de las parejas que más sorpresa ha generado en el mundo ifluencer y más comentada en la prensa del corazón es la formada por Mario Casas y Melyssa Pinto, que desde marzo viven una bonita historia de amor alejada de los habituales focos que persiguen al actor. Ahora parece que pueden estar dando un paso más en su relación, que a pesar de llevar sólo unos meses su relación vive el mejor momento.

Según hemos podido ver a través de la web idealista, el actor ha puesto en venta su increible casa de Torrelodones por 1,5 millones de euros. Casi medio millón menos del que se especuló que en 2017 pudo pagar por la vivienda. La decisión de mudarse hace casi 8 años de la frenética vida del centro de la capital fue, como ha explicado en alguna ocasión, todo un acierto, ya que puede disfrutar de la paz de vivir cerca de naturaleza y la tranquilidad de vivir alejado del bullicio de las calles de Madrid. Además, a tan sólo 27 km se encuentra El Escorial, lugar donde reside el resto de la familia, que en el caso de la familia Casas, siempre hemos visto lo unidos que están.

Una casa de ensueño en la sierra de Guadarrama

Torrelodones se encuentra situado a 29 kilómetros de Madrid, entre la sierra de Guadarrama y el área metropolitana de la capital, sin embargo, Mario vive en Los Peñascales, una de las zonas más ricas y cotizadas, donde por supuesto, cuenta con todos los lujos de una urbanización privada en un enclave idílico enmarcado por la sierra.

El chalé individual se encuentra en una parcela de 700 metros cuadrados con una zona de barbacoa, una increible piscina privada, un jardín de una gran extensión con porche, plaza de garaje y trastero.

La vivienda, de 300 metros cuadrados con dos plantas con una arquitectura minimalista de las que podemos ver hoy e día en cualquier urbanización privada, cuenta con tres habitaciones, dos baños, terraza y cocina americana integrada en el salón.

El salón cuenta con unos increíbles ventanales con vistas al exterior que aportan luz natural a todas las estancias de la casa dependiendo de la hora del día. Además cuenta con una chimenea donde estamos seguros que ha pasado grandes momentos en familia en los fríos inviernos de la sierra.

Ahora, la pregunta del millón, ¿la decisión de vender su casa está vinculada a su relación con Melyssa?. Por lo que hemos podido ver durante los últimos meses, la pareja disfruta de viajes, escapadas, paseos y cenas en Madrid siempre que sus apretadas agendas laborales se lo permiten, sin embargo, intentan mantener su vida privada en la más absoluta intimidad por lo que de momento, es todo un misterio.