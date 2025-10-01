Miércoles de revistas inmobiliario: Paquirrín estrena casa en Semana y Lecturas acusa a Telma Ortiz de ser una okupa

Después de dos semanas con la Generación H como protagonista, este miércoles ¡Hola! lleva a portada a la que sí va a ser la auténtica representante de este grupo de jóvenes sobradamente preparados, la princesa Leonor. La publicación ha escogido una imagen de nuestra heredera durante su reciente viaje a Navarra en la que aparece guapísima, es indiscutible. Pero llama la atención que hayan elegido un plano medio, que nos permite apreciar clarísimamente su escote. La princesa tiene cuerpo, tiene canalillo y usa sujetador. Se le ve en la imagen.

Por lo demás, Hola siempre incluye detalles que marcan la diferencia. El más llamativo es que los Reyes y su hija se trajeron a Madrid de su visita oficial "una cesta de tomates, borrajas, cogollos, pimientos y melocotones, un pan de nueve kilos y una menestra que se comieron en el helicóptero". Qué necesidad.

TELMA ORTIZ Y SUS SUPUESTOS PROBLEMAS DE IMPAGOS

Aborda Lecturas como exclusiva un asunto desvelado ya en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico: parte de los problemas de Telma Ortiz con su marido tienen que ver con el impago del alquiler de la casa familiar en la que residían. El chalet, ubicado en la urbanización madrileña El Soto de La Moraleja, suponía un desembolso de 5.000 euros mensuales que llevarían varios meses sin abonarse, hasta el punto de que el inquilino habría puesto una demanda de desahucio. Que ya le vale al dueño contar este tipo de detalles.

La realidad es que Telma abandonó la casa el 11 de agosto. Ese día empaquetó sus enseres y llamó a un camión de mudanzas. Lecturas sugiere que los dueños confiaron en ella porque se trata de la hermana de la reina Letizia, pero no explica que tanto ella como su marido han tenido que residir en una vivienda rodeada de obras con las molestias que estas conllevan, entre ellas, estar sin aire acondicionado y con un contenedor en la puerta, cuando lo contratado era diferente. Y que dejaron de pagar el alquiler precisamente cuando comenzaron las reformas en esa calle.

Muy distinto es el enfoque de ¡Hola! respecto a la nueva vida de la hermana de la reina. La revista explica que Telma podría mudarse a una de las casas de su madre, Paloma Rocasolano, que debe ser titular de varias viviendas. Añade, además, que ahora tiene nuevo trabajo como asesora sénior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que es uno de esos cargos con relumbrón que debe ser en realidad lo que antes se venía llamando Relaciones Públicas.

LA (SUPUESTA) TRISTEZA DE MAR FLORES EN IBIZA, PORTADA DE SEMANA

Semana está empeñada en que Mar Flores está triste y enfrentada a su hijo. Hace siete días aseguraron que había mal rollo con Carlo durante las grabaciones del programa de televisión de decoración en el que están participando los dos, y este miércoles afirman que la de Usera ha realizado "su escapada más triste".

Se basa Semana en unas fotos en las que vemos a Mar, con su sombrero Panamá y su bikini, pasando las horas en una hamaca de la Isla Pitiusa. Es verdad que Mar aparece seria y que en algunos momentos se toca la cara. Dice la revista que "estaba abatida y casi a punto de llorar en más de una ocasión", pero perfectamente podría estar aplicándose protección solar facial, que requiere de semejantes movimientos. Lo mollar de la revista es que destaca que Mar y Terelu han roto su "pacto de no agresión" y que "se han acabado la diplomacia y las medias sonrisas" entre ambas.

Diez Minutos, sin embargo, incluye la secuencia completa de las famosas fotos en las que se aseguraba que madre e hijo no se llevan bien. La buena sintonía entre ambos está clara, hasta el punto de que se ve cómo Carlo incluso abraza cariñosamente a su madre.

ANABEL PANTOJA DESMIENTE SU CRISIS CON DAVID A GOLPE DE BESOS Y ABRAZOS

Diez Minutos ha elegido una imagen de Anabel Pantoja durante la grabación del concurso de baile en el que se está dejando la piel (y las piernas) para desmentir que esté triste y atravesando una crisis sentimental. Todo lo contrario, sonríe contenta junto a otra imagen en la que es evidente que los dos se quieren, se besan y se abrazan. Las fotos recogen un paseo de la pareja con su hija por Madrid, acompañados además de los suegros de Anabel, la prueba irrefutable de que la relación entre todos es estupenda.

La propia influencer ha desmentido en sus redes sociales que David no se haya adaptado a su vida en Madrid y que no encuentre trabajo de fisioterapeuta en la capital. Viaja a Córdoba cada semana a trabajar porque tiene allí su clínica y su clientela.

KIKO RIVERA, AHORA SÍ, A PUNTO DE COMPRAR UNA CASA

Semana se apunta una de las exclusivas del día con la publicación de las fotos de la casa que acaba de alquilar Kiko Rivera con derecho a compra. Llama la atención que lo haga ahora, cuando durante todos sus años de matrimonio se ha negado a hacer ninguna adquisición, a pesar de que era uno de los deseos de su ya ex, Irene Rosales.

La vivienda, construida en una parcela de 780 metros cuadrados, tiene una superficie de casi 400, y se encuentra en una de las mejores urbanizaciones de Sevilla, a apenas diez minutos de la residencia en la que vivía con su mujer y sus hijos. Está valorada en 640.000 euros y tiene jardín con piscina, salón de dos alturas, chimenea de diseño y una decoración muy propia de las casas que vemos en Airbnb. De momento Paquirrín vivirá en ella en régimen de alquiler, pero según Semana se ofrecen condiciones hipotecarias muy ventajosas para una futura compra.

CÓCTEL DE NOTICIAS

Stella del Carmen habla en Hola de su inminente boda. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha escogido España, el país en el que nació, para casarse. "Estoy emocionada porque muchos de nuestros familiares y amigos van a visitar este país por primera vez y estoy segura de que se enamorarán de su magia tanto como yo".

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan activan la cuenta atrás para su boda. Ninguna revista lleva a la pareja en portada, quizá porque será la semana que viene cuando veamos a los flamantes esposos en todas las publicaciones. Dicen que no hay exclusiva firmada y Hola, por ejemplo, añade que entre los 300 invitados están Alfonso Díez, otrora padrastro del duque de Arjona, Bertín Osborne o Susanna Griso.

Lucas habla para Hola de sus problemas con Andy. Esta pareja musical, que no ha sido nunca relevante más allá de un público muy concreto, se ha convertido ahora en tema de las televisiones por su supuesto enfrentamiento. Ahora Lucas explica en Hola que no hay mal rollo entre ambos y que tiene la nariz así porque no se quitaba las gasas después de operársela. Con él, su mujer, María José, con la que va a regentar una escuela de música en Toledo.

Los Grandes Duques de Luxemburgo se jubilan. Semana incluye un reportaje recordando que Enrique y María Teresa dejan el trono el próximo 3 de octubre tras 25 años de un reinado que ha dado pocas luces y bastantes sombras, relacionadas con el maltrato que la royal daba a sus trabajadores. La fortuna de la pareja asciende a 4.000 millones de dólares, por lo que no tendrán que preocuparse por si les alcanza la pensión.