Lucía Pombo se sincera sobre la dificultad de quedarse embarazada: "No sabía que podía doler tanto"

Lucía Pombo ha sorprendido a sus seguidores al abordar un tema muy personal en redes sociales. Todo comenzó cuando la influencer mostró un collar con una mamá pato y un patito, parte de la colaboración de su hermana María con la firma Ágatha París. El gesto despertó especulaciones sobre un posible embarazo, pero ella misma se ha encargado de desmentirlo: "No estoy embarazada".

"Ojalá lo estuviera, pero no lo estoy", lamenta. Con sinceridad, Lucía ha confesado que actualmente está intentando quedarse embarazada, aunque reconoce que el camino no está siendo sencillo: "Es un tema que me está costando porque sí".

Además, ha admitido que no había planeado hablar sobre ello públicamente, pero tras los mensajes recibidos quiso aclarar la situación y visibilizar la carga emocional que conlleva. "No era consciente de que el proceso de intentar y no conseguirlo podía doler tanto".

Lucía también se ha mostrado comprensiva con la curiosidad de sus seguidores, asegurando que no le afecta que le pregunten repetidamente si está embarazada. "Me podéis embarazar todas las veces que queráis", ha confesado, ya que lo entiende como "un deseo bonito".

El apoyo de sus hermanas

Lucía ha señalado que el respaldo de sus hermanas ha sido fundamental en este proceso. En su momento, durante la emisión del documental Pombo, la familia fue consciente de la presión que estaban ejerciendo sobre la mayor de las hermanas que soñaba con volar y ser piloto y tuvo que priorizar su carrera profesional frente a la posibilidad de formar una familia.

Ahora, Lucía reconoce que atraviesa un proceso complejo, especialmente al ver a su alrededor tantos embarazos: "El 100% de las personas que veo ahora en mi vida están embarazadas". Sus palabras hacen referencia, en parte, a su entorno más cercano y público que conocemos del mundo influencer como su hermana María, que espera a su tercera hija, Mariana, después de tener a Martín (4) y Vega (2); y Marta, que ya es madre de tres niñas, Matilda (2), Candela (1) y María (1).

La influencer reconoce que a veces le invade una sensación de tristeza cuando se alegra por las mujeres embarazadas. Sin embargo, reconoce que en el fondo le aparece un pensamiento de: "¿por qué ellas sí y yo no?".

Un sentimiento que calificó de "feo" y que le genera cierta culpa, aunque insiste en que no depende de su voluntad. "No es algo que vaya en mí", explicó. Además, relató que en una reciente visita al ginecólogo volvió a sentir esa presión emocional al coincidir con varias mujeres embarazadas en la sala de espera.

Lucía finalizó su mensaje con esperanza y optimismo: "Ojalá algún día pase".