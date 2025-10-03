Laura Gallego: "No hay nadie que me haya cogido el relevo en el mundo de la copla"

Laura Gallego es sin lugar a dudas un pilar importante en el mundo de la música española, tras ganar en el año 2008 la segunda edición del programa de televisión en Canal Sur, Se llama Copla, con tan solo 16 años. Ha publicado 3 discos: "Castillos de Sal", "Vintage" y "Sin Fronteras". Su carrera es imparable, con un estilo de interpretación totalmente innovadora y una voz prodigiosa. "He indagado y no hay gente de mi edad, ni más joven, que se dedique a hacer íntegramente copla. Me he dado cuenta de que ya no quedan, no hay nadie que me haya cogido el relevo, yo sí lo he hecho a las que me han precedido. Tengo 30 años, y es muy difícil, como te digo, que sigan este género que es precioso", así me lo contó.

La andaluza tiene sus ídolos, como es normal. "Me gustan todas, porque hay que beber de todas las fuentes, pero mi preferida es Lola Flores. Cuando yo me di cuenta de que quería dedicarme a esto, mi ilusión era que la gente sintiera por mí lo mismo que sentía yo por La Faraona. Me quedaba embobada viéndola, pero desgraciadamente no llegué a conocerla porque cuando murió yo tenía tan solo 11 años. Espero poder llegar a conocer a Isabel Pantoja; no lo he intentado porque soy muy tímida, pero no soy friki-fan, lo que sí me gustaría es poder coincidir con ella y llegar a conocerla", confesó.

Laura piensa que lo que le hace diferente a las demás es que aporta vanguardismo. "Cuando canto, hablo y puedo fusionar la copla antigua con otro género, como por ejemplo el tango y la música electrónica. He entrado en un escenario montada en una Harley-Davidson; así lo hice en "La Última Folclórica". Siempre me gusta sorprender y al público le divierte. Lo que intento es que los que me vienen a ver estén con la boca abierta, desde que empiezo hasta que termino el espectáculo. En la copla, la gente es muy fiel y a mí me gusta evolucionar. Con este nuevo show lo que intento es captar gente de todo tipo. Mi meta es llevar la copla a todos los rincones. Ha sido difícil salir de Andalucía. Como te digo, llevo la copla a todas partes. Concha Piquer era valenciana y lo llevó por todo el mundo. No creo que yo tenga dificultad. Empiezo una gira el próximo día 5 en Barcelona, después voy a Madrid, Jerez de la Frontera y muchas más ciudades por toda España", de esta manera lo contó con gran ilusión.

En el terreno personal, me contó que tiene pareja. "No tenemos hijos de momento; solo peinetas y volantes, que es lo que me gusta a mí."