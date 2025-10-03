La pedida de mano de Marta Peñate a Tony Spina en "Supervivientes All Stars": nueva boda televisiva a la vista

Marta Peñate regresó este jueves a Honduras como invitada especial de 'Supervivientes All Stars 2' para anunciar a los concursantes la unificación de grupos, pero su visita dio un giro inesperado con una propuesta de matrimonio a Tony Spina y la confirmación de que la pareja celebrará su boda en los Cayos Cochinos.

La canaria, ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', reapareció en la isla para comunicar a los actuales concursantes el inicio de una nueva etapa. Las playas Caos y Armonía desaparecen para dar paso a Playa Leyenda, donde a partir de ahora convivirán todos juntos.

Pero antes de anunciar a Gloria Camila, Jessica Bueno, Adara Molinero, Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero o Alejandro Albalá este importante cambio que marcará un antes y un después en la aventura, la canaria se lanzó del helicóptero para vivir un romántico y precioso reencuentro a solas con su novio, Tony Spina.

Después del precioso reencuentro con su novio, Marta se ha quedado a solas con Jorge Javier Vázquez y, después de afirmar el martes que se tiraría de nuevo del helicóptero si le daban algo a cambio, ha expresado su deseo: "Quiero un deseo real, que no sea mentira. Quiero casarme en Honduras. Quiero que sea real, no que sea Sonia Monroy. Quiero que sea con un cura de verdad, que lo pueda validar en España", confesó, dejando a todo el mundo sin palabras.

Tras la confirmación por parte del programa de que su deseo se iba a hacer realidad, se arrodilló ante Tony para pedirle matrimonio: "Tú sabes que siempre decimos que somos nuestra prioridad, pero con las cosas que nos pasan siempre, intento atrasar algo que sé que a ti te hace ilusión. Es verdad que por intentar conseguir la meta que yo quiero conseguir, no te doy la suficiente prioridad. Tony, mi amor, ¿quieres casarte conmigo?".

"Pues claro, cómo no voy a querer si eres el amor de mi vida. Tú eres mi prioridad, todo lo demás me da igual", respondía completamente emocionado y sin poder parar de besar a su ahora prometida.

La decisión de adelantar el enlace en la isla no ha estado exenta de debate familiar. Marta reconoció que su madre no aprueba que la boda se celebre sin la presencia de su familia y amigos en España. "Lo lleva fatal, está cabreada conmigo porque dice que no le parece bien que haga esto", comentó la concursante.

Pese a ello, defendió su elección: "Me caso en un lugar que me encanta, donde los dos tenemos muchos recuerdos y donde me proclamaron ganadora. Para mí es perfecto", exclamaba emocionada.

Marta ya explicó que había pospuesto la decisión por centrarse en sus propios objetivos personales, pero que ahora quería dar prioridad a su relación. El compromiso no solo marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja, sino que vuelven a dar un contenido que sabemos que encanta a todos los espectadores, como el reencuentro entre Rosa Benito y Amador Mohedano o la boda de Chavelita y Asraf Beno.