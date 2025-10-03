Melyssa Pinto confirma su relación con Mario Casas y denuncia el acoso de la prensa

Melyssa Pinto ha presentado este jueves, 2 de octubre, en Madrid la colección de zapatos que ha diseñado para la firma Gioseppo. Un "sueño cumplido" que esta semana se ha hecho realidad haciendo que su protagonista esté "muy feliz y agradecida con la vida".

Además de estar viviendo un sueño y ser uno de los nombres más relevantes del mundo de las redes sociales, su vida sentimental sigue causando interés. Sobre todo desde que hace unos meses se confirmase su relación con Mario Casas, uno de los hombres más deseados de nuestro país. Por este motivo, durante el acto de presentación tuvo que enfrentarse a preguntas de su vida privada y con, la elegancia y simpatía que la caracteriza, salió del paso ofreciendo más detalles que nunca.

"En la vida hay muchas etapas y ahora mismo estoy en una en la que prefiero guardar bien lo que el corazón siente", explicó a los reporteros cuando le preguntaban por su corazón. Asegurando no tener reparo en hablar de su historia de amor, la influencer explicaba que no quiere hablar públicamente de su relación con el actor, pero con una sonrisa confirmaba que todo va viento en popa: "Qué os voy a contar que no sepáis, si ya lo veis".

Además, aprovechó la oportunidad para confesar sus indignación ante algunos titulares que protagoniza: "Los titulares sensacionalistas que veo el 90% de las veces son bastante sensacionalistas y no explican la verdad" y que "cuando leo algo que es mentira o que creo que es mentira intento no leerlo" porque no le hace bien. Tanto es así que ahora prefiere "llevarlo en la ignorancia".

Por último, Melyssa desveló que le gustaría separar su vida profesional de lo personal": "He hecho un proyecto súper bonito que desde pequeña he soñado con ser diseñadora y que siento que se está opacando por mi vida sentimental".