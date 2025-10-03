Susana Molina zanja los rumores sobre Anabel Pantoja: "No ha cambiado absolutamente nada"

Como es habitual en el mundo infuencer, los eventos de las marcas con las que trabajan reunen a multitud de rostros conocidos del mundo de la televisión y de las redes sociales. En este caso, el evento era de Melyssa Pinto, que celebró en Madrid la puesta de largo de la colección que ha diseñado para una firma de zapatos. La cita reunió a numerosos rostros conocidos del entorno digital que mantienen amistad con ella. Una de las invitadas fue Susana Molina, que como siempre, se mostró muy cercana con los medios y compartió varios detalles de su vida actual de casada y de su entorno más cercano.

La creadora de contenido reconoció que su vida no ha cambiado demasiado tras la boda, aunque aún le queda por disfrutar uno de los momentos más esperados: el viaje de novios. Viaje que decidió no hacer porque se casó en verano y es un momento en el que prefiere quedarse con su familia: "Me gusta mucho el verano aquí con mis amigos, me gustan mis planes". Ahora, después de estos primeros meses de casados sí que parece que les espera un avión pronto: "Aún no me he ido de viaje, me voy ahora en noviembre, no hemos podido irnos", comentó.

Su amiga Anabel Pantoja también fue una de las protagonistas en las preguntas a la influenecer ya que, como hemos podido ver en sus historias de Instagram, ha sido su "niñera ocasional" de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Explicó que no ha desarrollado todavía el instinto maternal, pero que se maneja bien cuidando a la pequeña: "Tengo el B1 en Alma, me limité a copiar lo que veía y por lo visto se me ha dado muy bien".

"No ha cambiado absolutamente nada"

La influencer quiso aclarar los rumores sobre una posible crisis entre Anabel Pantoja y David Rodríguez. "David lleva yéndose a Córdoba desde que se conocen porque tiene una clínica y no ha cambiado absolutamente nada", señaló. Además, destacó que ve a la pareja "más enamorada ahora que están en un momento tan bonito".

También mostró su satisfacción por el regreso de Anabel a Madrid: "Estoy contentísima y súper feliz porque ha vuelto, y pido a los programas que la contraten para que no se vaya de aquí".

Sobre la participación de su amiga en el programa Bailando con las estrellas, Susana aseguró que la ve ilusionada con este nuevo proyecto. "Está súper contenta de retomar su vida activa de trabajo, el programa le encanta y le está yendo súper bien", explicó.