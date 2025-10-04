La calculada neutralidad de Carlo Costanzia desata la polémica: "No ha habido ninguna denuncia a mi padre"

La aparición de Carlo Costanzia en el programa De viernes de esta semana en un nuevo ‘scoop’ ha vuelto a poner de manifiesto la tensa relación que tiene con su madre Mar Flores. Entre otras cosas ha roto su silencio para abordar las polémicas que lo rodean, especialmente a raíz de la publicación de las memorias de su madre, Mar en calma.

Uno de los puntos clave de su intervención fue su rotunda negativa a posicionarse en las disputas entre sus padres. El joven adoptó una postura de aparente neutralidad y distancia, dejando claro que no es plato de buen gusto para él que los "trapos sucios" de sus padres se ventilen ante toda España. En este sentido, manifestó que ha aprendido a centrarse en su propia vida y que no va a tomar partido por ninguna de las partes pese a que hace apenas unas semanas apareció con su padre en el cumpleaños de Terelu pero plantó a su madre en la presentación del libro. Según el novio de Alejandra Rubio, su intención es desvincularse del conflicto: "Los trapos sucios se deben lavar cada uno en su casa".

Carlo Costanzia también abordó las acusaciones que Mar Flores contra su padre a lo largo de los años y, en particular, en sus memorias. Sobre este espinoso asunto, fue tajante al afirmar que no le ha "preguntado ni reprochado nada" a su progenitor. Su perspectiva se centra en la necesidad de mantener una relación cordial entre ellos y no posicionarse: "Cada uno dice cómo lo vivió y yo ahí no puedo decir nada. La mala relación de mis padres en presente no me afecta. Es algo superado. Me tengo que dedicar a mi vida, querer a mis dos padres por igual, no me puedo posicionar. Mi padre ahora está pasando un momento muy malo y todo esto era lo último que necesitaba. Ni le he preguntado sobre lo que dice mi madre ni le he reprochado. No habiendo ningún tipo de denuncia o desarrollo judicial entiendo que no ha sido así. Animo a la gente que está pasando algo así que vaya a un juzgado".

Otro aspecto tratado fue el reciente y polémico posado que protagonizó junto a su pareja, Alejandra Rubio, su padre y la madre de su novia, Terelu Campos, durante la celebración de su cumpleaños. Este encuentro familiar, que fue objeto de crítica por parte de su madre, Mar Flores, fue defendido por Carlo, quien aseguró que la fotografía "nunca tuvo una premeditación". El joven rechazó la idea de que la imagen fuera buscada intencionadamente para generar controversia y que fue más natural de lo que se ha hecho creer. "Nos hemos juntado dos familias muy mediáticas de este país y es normal que se generen titulares. La fotografía en el cumpleaños de Terelu fue malinterpretada, por mi madre también. Mi padre tiene buena relación con Teresa, se han visto muchas veces. Mi madre y Terelu también tienen relación, han hablado".

Finalmente, la entrevista sirvió para que Carlo Costanzia pusiera en valor su relación con Alejandra Rubio, noviazgo que le hubiera gustado mantener en la esfera privada, lejos de la esfera mediática. Aunque no entró en detalles íntimos, sí comentó indirectamente sobre la opinión de su madre, Mar Flores, sobre su nuera, manteniendo la línea de que la relación es verdadera, a pesar de que la socialité lamentó que la relación de la pareja tuviera que depender de una foto para demostrar su buena sintonía.