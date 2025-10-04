Nos colamos en la boda de Cayetano y Bárbara: de la seriedad de Amina a la alegría de Eugenia

El banquete de la boda de Cayetano y Bárbara Mirján que se está celebrando a estas horas en Las Arroyuelas, la finca propiedad del novio, está dejándonos momentos que después rellenarán contenido en los programas dedicados al corazón. Y aunque el novio se ha puesto un poco nervioso con la prensa en su llegada a la Iglesia de Los Gitanos, dicen quienes están con él en el banquete que una vez pasado el momento de nervios, lo que llama la atención por encima de todo es el cariño y alegría que muestran los novios.

Entre los invitados, llama la atención la presencia de Iván Redondo. Se desconoce la naturaleza de la amistad del que fuera consultor de Pedro Sánchez con los novios, y apenas hay documentado un encuentro público entre él y Cayetano: la presentación de un libro de Toni Bolaño. Otra de las invitadas al casorio, la periodista Susana Griso, actuó entonces como maestra de ceremonias. La presentadora de Espejo Público ha ido sola: su novio, Luis Enríquez, tenía otro compromiso.

En la lista de políticos también ha figurado Begoña Villacís, que ha acudido con su novio. Y también Beatriz Fanjul, en su tiempo una de las voces jóvenes del PP.

Dicen los presentes que la seriedad de la madrina e hija del novio, Amina Martínez de Irujo Casanova, contrastaba con la felicidad de su tía Eugenia Martínez de Irujo, vestida de grises por Roberto Diz.

Los asistentes han disfrutado de un excelente menú servido por el Catering Miguel Ángel y compuesto por una ensalada de bogavante de entrante y solomillo de ternera al horno con salsa de foie, daditos de patata, chalotas y calabaza de principal. De postre, tarta árabe con frutos rojos, café e infusiones. En cuanto a la bodega: Marqués de Riscal Verdejo D.O. Rueda; Martínez Lacuesta D.O. La Rioja; y Champagne Jeaunaux Robin Extra-Brut. Han celebrado también con un cinco jotas que se ha servido a demanda.