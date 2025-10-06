Cayetano y Bárbara, "agotados de alegría" tras una boda con ausencias y sorprendentes invitados

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha sido el gran acontecimiento del fin de semana. Una boda que ha contado con algunos invitados "sorpresa" (por desconocer el vínculo con los novios) como el ex gurú y nuevo encuestador de cabecera de Pedro Sánchez, Iván Redondo, la ex ministra Beatriz Corredor o Begoña Villacís.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la seriedad de Amina, la hija de Cayetano y Genoveva, si bien luego en el momento del baile, bailaron juntos de forma distendida. También que uno de los hermanos del novio, Alfonso, llegó antes de tiempo y se metió en la boda anterior que se estaba celebrando en la iglesia. Su hijo Javier y su mujer, Inés Domecq, no asistieron a la ceremonia, al igual que Jacobo, hermano de Cayetano.Una ceremonia donde Cayetano llevó el uniforme de maestrante, y Bárbara, muy elegante, optó por un vestido de Navascués. La novia, dejó su ramo ante la tumba de Cayetana de Alba.

En cuanto a las invitadas, una de las más elegantes fue Tana Rivera y su madre Eugenia Martínez de Irujo, ambas vestidas de Roberto Diz, aunque quizás con colores demasiado oscuros. También Paloma Segrelles, vestida de color capote o Sofía Palazuelo, de color verde. También destacó la presencia de Carmen Tello y Curro Romero, con buen aspecto después de su reciente ingreso hospitalario. Entre las invitadas que menos han gustado a nuestras colaboradoras, estaban Carmen Lomana o Susana Griso.

Según han transmitido los novios a Es la Mañana de Federico, están "Agotados de alegría"

Carlo Costanzia estuvo en De Viernes en una entrevista descafeinada porque esperaba un poco más. Uno de los puntos clave de su intervención fue su rotunda negativa a posicionarse en las disputas entre sus padres, adoptando una postura de aparente neutralidad y distancia, dejando claro que no es plato de buen gusto para él que los "trapos sucios" de sus padres.

Todo lo contrario que Sonia Moldes, que vuelve a la carga contra Alessandro Lequio, y mostró un álbum de fotografías que demostraría "las continuas mentiras" de Lequio.