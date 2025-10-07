Cayetano y Bárbara, una boda de diez

Ni qué decir tiene que la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha sido uno de los acontecimientos sociales más importantes del año. Un acto en el que ha destacado por muchas cosas, entre ellas su sensibilidad y elegancia. Tengo que decir que mi relación con los protagonistas no puede ser mejor. Al duque de Arjona le conozco desde hace muchos años y nunca he tenido ningún problema, sino todo lo contrario. Siempre tengo que decir que las veces que hemos coincidido, que no son pocas, a mí me ha respondido sin ningún tipo de problema y con un trato siempre impecable. De hecho, tengo que decir que desde que conocí a Bárbara siempre me llamó la atención su simpatía. Hemos coincidido en numerosas ocasiones y su trato no puede ser mejor, siempre tan jovial, divertida, agradable y cariñosa. Me hace gracia que desde el primer momento que nos conocimos, parecía que nos conociéramos de toda la vida. Siempre se refiere a mí, llamándome Charlie en tono muy cariñoso.

Me ha parecido una novia muy guapa. El traje de Navascués que tanto se ha hablado, me ha parecido que ha sido todo un acierto por su elegancia y su sencillez. El detalle de la cabeza a modo de diadema, me ha parecido todo un acierto. Del novio lo que puedo decir es que ha vuelto a lucir el uniforme, que no traje como se ha dicho en diferentes medios, era el uniforme de maestrante. Que el novio vuelva a lucir el uniforme en su segundo matrimonio, me ha parecido todo un acierto, ya que es un privilegio que se luce en ocasiones especiales y momentos importantes, como ya hizo cuando fue padrino de la boda de su hermana Eugenia.

Ahora el matrimonio se encuentra en la finca de las Arroyuelas, en Carmona, en plan tranquilo y descansando de todo lo que han vivido. Según me cuentan personas que acudieron a la boda, no pudo ser más divertida, que se comió fenomenal y se lo pasaron estupendamente bien, destacando que los novios estuvieron impecables con todos sus invitados. Lo único que puedo decir desde esta crónica es desearles mucha felicidad y un fuerte abrazo.