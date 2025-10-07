¿Reconciliación a la vista?: El gesto de Affleck con Jennifer López que desata los rumores

Para sorpresa de todos los fans de la pareja Jennifer López y Ben Affleck hicieron una reaparición pública completamente inesperada y casual que dejó a toda la prensa sin palabras. El motivo de este bonito reencuentro fue el estreno de la película El beso de la mujer araña (Kiss of the Spider Woman), en Nueva York. Ella es la protagonista del musical y él, el productor a través de su compañía, Artists Equity.

Como sabemos, y sobre todo tras los últimos meses, la relación que mantenían Ben Affleck y Jennifer López siempre ha despertado mucha intriga, llegando a estar en el foco mediático en multitud de ocasiones por los constantes rumores de idas y venidas en torno a la pareja. Finalmente, como todos sabemos, anunciaron su divorcio hace algo más de un año, y los rumores, lejos de desaparecer, aumentaron:

"Cuando Jen y yo rompimos (la primera vez), el catalizador fue el enorme escrutinio en torno a nuestra vida privada. Cuando volvimos le dije que no quiero una relación en las redes sociales. Y luego me di cuenta de que no era justo pedir esto. Es como si te casas con un capitán de barco y le dices 'no me gusta el agua'. Tienes que ser dueño de lo que sabías al iniciar cualquier relación". Así explicaba Affleck cómo estaba llevando su ruptura, después de vivir unos primeros meses intensos de su separación.

We can't get enough of Jennifer Lopez and Ben Affleck's reunion at the "Kiss Of The Spider Woman" New York screening. 🤩 (📷: Shutterstock) pic.twitter.com/HV5RyYou8t — E! News (@enews) October 7, 2025

Aunque en un primer momento parecía una ruptura amistosa en la que ambos afirmaban guardarse mucho cariño y respeto después de una relación tan intensa de idas y venidas, parece que la relación se acabó enfriando, sobre todo después de las primeras imágenes del actor con su exmujer Jennifer Garner.

A pesar de que nunca ha sido un secreto el gran apoyo que siempre ha habido desde su divorcio en 2018 (sobre todo por los tres hijos en común de la pareja y su bienestar) en los últimos meses, la pareja ha dejado ver su gran complicidad, lo que ha hecho que surjan rumores sobre una posible reconciliación, que acabaron siendo eso, rumores, que seguramente se mantengan en el tiempo.

Sin embargo, no sólo hubo habladurías por la parte de Affleck. A mediados de julio se empezó a comentar un supuesto romance entre López y el actor Brett Goldstein, en el que Affleck intervino advirtiendo a Goldstein: "no sabe lo que se le viene encima", debería salir de ahí si sabe lo que le conviene". También habría señalado que el actor británico está "demasiado deslumbrado por los encantos de Jennifer como para darse cuenta de lo que le espera", según publica el medio estadounidense Radar Online.

Jennifer Lopez and Ben Affleck still have goodwill toward each other. They share a sweet moment while reuniting on the "Kiss of the Spider Woman" red carpet. pic.twitter.com/KjYtJQMlT5 — E! News (@enews) October 7, 2025

Tras estas interminables habladurías entre ambos, lo que menos se esperaban los periódicos presentes en el evento es que en el que hubiera tan buena sintonía entre ambos, en el que se pudo ver a la ex pareja hablando de forma distendida, sonriente y con gestos de cariño entre ambos, lo que demuestra una vez más y para sorpresa de muchos el gran cariño y respeto que se tienen.