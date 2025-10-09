Fallece el padre de Fidel Albiac y suegro de Rocío Carrasco: así fue su discreta despedida

El mundo de la literatura y el periodismo del corazón están de luto tras el fallecimiento de Paco Albiac, escritor reconocido en el mundo cultural sevillano y también padre de Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco.

La noticia de su fallecimiento la hemos conocido durante la mañana de este jueves, pero lo cierto es que ocurrió en el mes de septiembre tras un largo tratamiento contra una enfermedad terminal. El sevillano optó por vivir sus últimos días con la misma discreción y serenidad que caracterizaron su vida, manteniéndose completamente al margen del foco mediático.

Según confirman fuentes cercanas a la familia a varios medios de comunicación, Paco Albiac estuvo arropado hasta el final por su círculo más íntimo, incluyendo a su esposa y compañera de vida, Amanda, enfermera de profesión. Describen su despedida como un momento de paz, respeto y afecto, "fiel al talante del escritor": "Un hombre de pensamiento profundo, palabras mesuradas y una profunda apreciación por la libertad personal", dicen.

El dolor de Rocío Carrasco a Distancia

Una pérdida especialmente dolorosa para Rocío Carrasco, quien mantenía una relación muy estrecha con su suegro desde el comienzo de su relación con Fidel. La socialité y empresaria recibió la triste noticia mientras se encuentra fuera de España, inmersa en las grabaciones de su nuevo proyecto, el reality documental Hasta el fin del mundo de TVE. Según manifiesta su entorno, la hija de Rocío Jurado está "desolada" y tratando de vivir el duelo a miles de kilómetros de distancia. Por su parte, Fidel Albiac vive este momento en familia y en la más estricta intimidad.

Recuerdan a Paco Albiac como una figura clave para la pareja, especialmente durante los momentos de mayor controversia mediática: "Era una persona sensata, tranquila y muy culta", que siempre huyó del protagonismo y la popularidad de su nuera, a quien habría aconsejado alejarse del ruido de los medios.

Un talante "reflexivo" que quedó plasmado en su última obra, Conclusiones, libro publicado hace unos años y que está dedicado a su hijo Fidel, al que dedicó una emotiva carta entre sus páginas: "No te dejo una herencia, te dejo una brújula. No apunta al norte, pero sí señala el lugar desde donde me despedí de ti"