Pletórica a los 56: Susanna Griso celebra su cumpleaños y su futura boda con Luis Enríquez

Susanna Griso ha cumplido 56 años este miércoles. Tras cumplir con sus compromisos profesionales al frente de 'Espejo Público', se ha reencontrado con su novio Luis Enríquez Nistal, al que ha saludado con un beso cuando ha acudido a recogerla a las instalaciones de Atresmedia. Radiante y sonriente, la presentadora ha salido de Antena 3 con un bonito ramo de flores que le han regalado sus colaboradores en pleno directo.

Juntos se han dirigido hasta el centro de Madrid para celebrar ese día tan especial, y han acudido al restaurante Omeraki, del chef Alberto Chicote.

Y ahora sabemos el motivo por el que la presentadora estaba especialmente pletórica, ya que como ha adelantado en primicia la periodista Marta Cibelina, y han confirmado medios como Semana, Susanna y Luis se casan. Aunque se desconocen los detalles de cuándo se comprometieron, sí ha trascendido que la pareja se dará el 'sí quiero' el próximo 25 de julio de 2026, en una ceremonia civil que tendrá lugar en un pueblo de la Costa Brava en el que ambos se han comprado una casa.

Fue el pasado febrero, semanas después de que se confirmase la ruptura de Griso con Íñigo Afán de Ribera tras dos años y medio de discreta relación, cuando salió a la luz que la presentadora estaba ilusionada de nuevo con Luis Enríquez, asesor de 'El Confidencial' y ex CEO de Vocento, al que había conocido tiempo antes a través de unos amigos comunes.

La pareja ha decidido casarse tan solo seis meses después de iniciar su historia de amor, aunque por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado. Para Susanna Griso será su segundo matrimonio ya que en 2020 se separó de Carles Torras después de 23 años de matrimonio y tres hijos en común: Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en Costa de Marfil. Dos años después de su ruptura, Griso rehacía su vida con Íñigo Afán de Ribera, en un noviazgo marcado por la discreción y sus contadas apariciones públicas que terminó a finales de 2024, aunque no fue hasta febrero cuando se hizo pública la noticia. Por su parte, Luis Enríquez está separado y tiene cuatro hijos, por lo que formarán una familia súper numerosa.