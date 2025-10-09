Vinicius pide perdón a su novia a golpe de comunicado: "No me avergüenza admitir que fui descuidado"

Vinicius Jr. publicó el pasado miércoles en Instagram un comunicado para disculparse públicamente con Virginia Fonseca, una influencer y presentadora con la que acababa de comenzar una relación sentimental y a la que parece haber hecho mucho daño. Aunque han llevado al máximo su romance, Virginia, de 26 años, ha acudido a varios encuentros del Real Madrid con el final de apoyar a su chico, sin embargo, tal y como reconoce el jugador del club blanco, "no me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné".

La influencer declaró a través de su publicista que la relación está rota por culpa de unas capturas de pantalla de mensajes de Vinicius con una modelo. Ante el revuelo que se ha generado en Brasil, Vinicius publicó en redes un comunicado pidiendo disculpas a Virginia Fonseca, ahora que se encuentra concentrado con su Selección.

"Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir", comienza el texto.

"Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto".