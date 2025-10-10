La noticia de un nuevo compromiso saltaba a la luz con una foto compartida por la influencer Anna Ferrer Padilla y su novio Mario Cristóbal: "Mil veces sí". Una nueva boda que ha sorprendido a los seguidores de la creadora de contenido y empresaria que la llevan siguiendo tiempo en sus redes sociales. Su madre, Paz Padilla, ha querido compartir también sus sentimientos tras un tiempo en silencio.

"¡Por fin se casa la niña!", decía contenta la actriz y humorista en sus historias de Instagram. "Desde que me lo contó tenía una emoción en el corazón", comenta llevándose las manos al pecho con sentimiento. Lo cierto es que Anna comunicó que ha estado un mes en silencio sin hacer pública la noticia para contárselo a sus seres más queridos y a sus amigos de primera mano. Ahora ha sido Paz la que ha definido su dificultad para guardar el secreto y la insistencia de su hija: "Mamá no lo digas, calladita".

Padilla muestra su emoción por la pareja: "Los veo muy felices". "Veo a mi hija muy serena, muy tranquila, muy luminosa", comenta sobre su pequeña de 28 años. "Él la quiere tanto, la ama tanto y la respeta", dice sobre Mario. Lo define como una relación de "admiración y ternura" considerando a su futuro yerno como uno más de la familia por su nobleza: "Es muy buen tío".

"Quien te quiera a ti lo tengo que querer", comparte Paz las palabras que siempre le ha dedicado a Anna. "Van a ser una pareja muy bonita y formarán una familia muy bonita", añade.

La madre de la futura novia reflexiona sobre la preocupación de los padres por la felicidad de sus hijos y el sufrimiento por las equivocaciones durante su crecimiento con el deseo de que disfruten de una buena vida sin poder evitar que surjan problemas: "Pero cuando su hija se encuentra feliz...", comenta sobre la ilusión de los buenos momentos.

Emoción al recordar su amor

"Veo en ellos muchas cosas que he vivido yo", dice con emoción Paz Padilla. "He conocido el amor auténtico, profundo y eterno", refiriéndose a su relación con su querido Antonio, una historia de amor que se inició en la adolescencia, se separó durante 20 años y se retomó en 2012, culminando en un matrimonio en 2016 hasta el fallecimiento en 2020 del enamorado de la presentadora. La historia de Anna y Mario también tiene pasado, pues fueron amigos antes que pareja: "Los miro y me emociono", dice con alguna lágrima refiriéndose a las miradas y a la complicidad que demuestran los jóvenes.

La presentadora ya imagina a su pequeña Anna vestida de blanco: "Si hoy estoy llorando no sé lo que voy a llorar el día de la boda", comenta entre risas.

Padilla hace referencia a los diferentes momentos que se atraviesan en la vida, unos más tristes y otros más felices, destacando que hay que aprovechar "los momentos bonitos" y saber disfrutarlos. "¡Que vivan los novios!", sentencia.