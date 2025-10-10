Los periodos de falta de sueño, el estrés y el exceso de pantallas terminan pasando factura, y Violeta Mangriñán lo ha comprobado recientemente. La influencer ha experimentado un episodio de "migraña de aura", que le provocó una pérdida temporal de visión en el ojo derecho, dolor de cabeza intenso, vómitos y sensibilidad extrema a la luz.

"En mi vida me había pasado algo así", compartió en sus redes sociales, donde relató que permaneció en observación hasta recibir el alta en el hospital a las 5:30 de la mañana. Violeta reconoció que, en su caso, la migraña pudo deberse a la combinación de las tres causas: desde que es madre le cuesta dormir del tirón, está sometida a periodos de estrés por sus proyectos y pasa muchas horas frente a la pantalla del móvil debido a su trabajo.

La influencer describió que, mientras subía las escaleras para ir a dormir, perdió de manera repentina la visión del ojo derecho y comenzó a sentir un dolor de cabeza tan intenso que llegó a provocarle vómitos y una fuerte sensibilidad a la luz.

Tras el episodio, Violeta decidió cancelar sus actividades y centrarse en descansar, aunque su espontaneidad con sus seguidoras hizo que compartiera algunos de sus momentos durante las horas siguientes y mantenerles al día de sus avances.

La petición a sus seguidores

Sin embargo, Violeta se ha dirigido a quienes le han preguntado si la migraña podría estar relacionada con el DIU de cobre que se ha colocado hace dos semanas. Ha pedido respeto y comprensión para poder probar el método sin que los comentarios negativos influyan en su decisión, solicitando no recibir tantas recomendaciones sobre un tema puntual, ya que quiere experimentar la opción de primera mano: "Me gustaría darle una oportunidad al diu sin que leer vuestros mensajes me influya para dejar de hacerlo ", ha afirmado.

La influencer ha recordado que su experiencia con anticonceptivos anteriores ha sido complicada y la describe como "ha sido traumática", ya que le provocaron efectos secundarios que derivaron en un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA), etapa que ha logrado superar. "No os hacéis una idea de lo que me ha costado dar el paso para ponérmelo". Ha subrayado que la decisión de utilizar el DIU de cobre se ha tomado con seguimiento profesional, destacando que este método no contiene hormonas, y ha recalcado que quiere probarlo antes de sacar conclusiones definitivas.

"Si me equivoco os daré la razón y os lo haré saber", reconocía y prometía desde la honestidad.