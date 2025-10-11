Paz Padilla: "Tengo mucha paz pero es verdad que he llorado mucho"

Paz Padilla está viviendo una bonita etapa de su vida después de haber perdido a su anterior marido, pero como ella misma dice, no hay más remedio que seguir adelante con buen humor y fuerza. Hace unos días coincidimos en la reunión que organizó Sigfrido Molina, el rey del aguacate, para estar un rato con amigos. Un encuentro muy agradable como era de esperar. La actriz llegó acompañada de su actual pareja, el guardia civil, Fran Medina. "Estoy viviendo una etapa muy tranquila, aceptando los golpes de la vida. Tengo mucha paz. Es verdad que he llorado mucho, y es que la vida es así". De esa manera lo describió.

A lo largo de la conversación que mantuvimos, me confesó que ha levantado como se suele decir, el pie del acelerador, a lo que a trabajo se refiere. "La televisión, hoy en día, no es una prioridad. No quiero el ritmo de hace años, ahora tengo otras prioridades. Tenemos que ser conscientes que trabajamos para vivir, pero ahora quiero más tiempo para mí, para mi hija y mi gente. Hace años tenía miedo por si me quedaba sin trabajo, pero ya no me pasa eso. Afortunadamente. Además, estoy encantada con la tienda NoNiNà, que ha lanzado con su hija".

"No logro entender la polémica que se ha montado con el tema de la raspa porque nunca lo he registrado porque es universal. Se dijeron muchas mentiras. Diseñé un tipo de raspa y fue la oficina de patentes la que denunció que había otra raspa muy parecida a la mía y ahí surgió la confusión. La denuncia sigue su curso, se han dicho barbaridades. Estoy acostumbrada a ciertas campañas de algunos medios contra mí, he sufrido mucho sobre todo por mi hija, que no está acostumbrada. Ella es la que diseña y lleva la firma. Tenemos una relación excelente". Aseguró.

Carlos Pérez Gimeno y Paz Padilla

Paz vuelve a la gran pantalla, con la película Cuerpos Locos. El 31 de este mes. Una película muy divertida según adelantó. Y con nuevo libro.